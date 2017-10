Volcaron y los auxilió el Chaqueño Palavecino

En horas de la tarde de ayer, un grave accidente de tránsito fue protagonizado por un grupo de artistas, conocidos como "Duo Algarrobal Folk", sobre la ruta nacional 34, entre la santafesina localidad de Ceres y Pinto (Santiago del Estero).El conductor perdió el control de su camioneta, que dio varias vueltas antes de detener su marcha. Felizmente no hubo que lamentar una tragedia, ni personas fallecidas.Lo curioso del caso es que luego del siniestro vial, los accidentados fueron auxiliados por otro músico, inesperadamente recibieron la ayuda del famoso “Chaqueño” Palavecino.Así lo cuenta uno de los protagonistas del accidente, citado por el portal Ceres Ciudad, de lo cual publicamos un extracto."Vivimos una pesadilla sobre la ruta 34 a la altura de Pintos. Un día en el que volvimos a nacer, que nos dieron una segunda vuelta [...] A alrededor de 100 km/h íbamos para Buenos Aires luego de tocar en el Festival del pueblo de Lugones y el domingo en los campeonatos de fútbol en Pintos."Veníamos escuchando música cuando se nos vino encima un pozo en la ruta que nos desvió de carril esquivando por muy poco un camión de frente [...] Recuerdo que después de esquivarlo maniobramos sin control y volcamos sobre la banquina donde empezamos a girar y dar vueltas. Frenaron los autos y camiones que nos atendieron muy bien, y me trasladaron al Hospital de Pintos en ambulancia. Me hice todos los estudios y me salieron bien; sólo tengo que hacer unos tratamientos pero tiene solución."Ahora que estoy más tranquilo pienso qué hubiese sido si no hubiésemos esquivado el camión de frente -como dijo el Chaqueño Palavecino, hombre que frenó sobre la ruta y nos dio agua, comida y fuerzas para seguir al igual que todos, y nos contaba que el camino era así, que a cualquiera le podía pasar, y recordó al Chato Bazán, Jacinto Piedra, Tamara Castro, vidas que se llevó la ruta".