"La izquierda debe concientizar sobre las peleas que vienen"

Octavio Crivaro, primer candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores estuvo ayer en nuestra ciudad. El partido tomó la decisión de suspender los actos de cierre de campaña, igual que las volanteadas y otras actividades públicas, como consecuencia de la situación que vive el país luego de haberse encontrado el cuerpo que se estima que sea de Santiago Maldonado. "Hay una noticia que nos está teniendo en vilo desde hace algunos días y todavía no están claras algunas cosas. Sabemos que hay una posibilidad importante, más allá de la cautela de la familia, de que tenga que ver con Santiago. Nosotros venimos participando desde el primer día en las movilizaciones y nos parecía que esto tiene una importancia sumamente superior que hacer un cierre de campaña", comentó Crivaro, quien el miércoles estuvo en Santa Fe, brindando una charla justamente sobre este tema en la UNL."No es casual lo que pasó con Maldonado. Patricia Bullrich, Ministra de Seguridad de la Nación, dijo en el Congreso una frase que llamó mucho la atención, que fue 'no vamos a estar tirando gendarmes por la ventana'. Pero acto seguido, dijo otra frase que no llamó tanto la atención: 'necesitamos esta fuerza para lo que se viene'. No hay que leer a Engels o a Marx para saber qué es: no necesitamos maestros, albañiles, hospitales... Si al plan del Gobierno le hacen falta gendarmes, quiere decir que el plan es una porquería. Los necesitan porque necesitan sacar una ley de reforma laboral como en la década del '90, una reforma previsional para sacarle hasta el último jugo al laburante (que empeora la competencia laboral, porque el pibe que ingrese va a competir con alguien de 70)", agregó Crivaro."Es cierto que los jóvenes no tienen conocimiento de las luchas que implicaron determinadas conquistas, porque parecen naturales. Pero la juventud sí sufre las conquistas de la clase dominante de la década del '90: cuando ingresa a trabajar alguien, entra con un contrato por 6 meses a prueba. Probablemente, no te lo renueven. En Rosario, los metalúrgicos no trabajan para Bambi, Bricket, Gafa, sino que sus recibos de sueldo dicen que trabajan para una agencia de empleo. Depende mucho de nosotros explicar que hay conquistas que fueron productos de peleas. Lo que se viene, va a tender a empeorar eso", indicó, y agregó: "el kirchnerismo larga sobre un discurso equivocado: piensan que con ellos, todo era conquistas. Si bien había más empleo, uno de cada tres trabajadores estaba precarizado y se creo un nuevo concepto: el asalariado, en blanco pero pobres, porque no podía llegar a la canasta elemental"."Nosotros no queremos ir a una elección para vender globos (en nuestro caso, serían rojos). Aunque los asesores te digan que no podés hablar de eso, nosotros sí queremos hablar de eso. Queremos que la izquierda sea una herramienta para concientizar de las peleas que se vienen y para organizarla", ironizó."En el Congreso ves que hay un montón de bloques que tienen un discurso opositor pero al momento de votar, levantaron la mano para que Macri tenga las leyes. El ejemplo más claro es Omar Perotti, que no se sabe si va a ser candidato a Gobernador en 2019 por el PJ o por Cambiemos. Lo que hay que demostrar, en las calles y en el Congreso también, que hay una fuerza que le dice al Gobierno que no cuente con nosotros para las leyes que vienen", agregó.