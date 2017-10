Alonso seguirá otro año en McLaren

AUSTIN, Estados Unidos, 20 (AFP-NA). - El piloto español Fernando Alonso, doble campeón del mundo de Fórmula 1, continuará en el equipo McLaren la próxima temporada.Alonso, de 36 años, corre para McLaren desde 2015 y firmó un nuevo contrato con el equipo de Woking hasta fines de 2018."Es fantástico tener la posibilidad de continuar mi colaboración con McLaren, es lo que mi corazón me dijo siempre que debía hacer ya que aquí me siento como en mi casa", explicó el asturiano en un comunicado."Es una escudería fantástica, con gente increíble en ella. McLaren tiene los recursos técnicos y la capacidad financiera como para ganar carreras y títulos mundiales en Fórmula 1 muy pronto", sostuvo Alonso.Desde su regreso en 2015 a la escudería británica, donde ya había corrido en 2007, los resultados no fueron los esperados debido a los problemas con el motor Honda.El futuro de Alonso se mantenía incierto después de que el español se planteara incluso la posibilidad de abandonar la Fórmula 1 por culpa de las prestaciones del motor Honda, que ha sufrido innumerables problemas y no ha estado a la altura de las expectativas.McLaren, cuyo último título mundial de constructores data de 1998, convenció al español a romper su vínculo con Honda y optar por usar motores Renault a partir de 2018 y hasta 2020.