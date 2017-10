Leandro Mercado correrá en Jerez

"Cuando vuelva a Jerez seguramente tendré sensaciones, pero no voy a pensar más en eso, me centro en mejorar cada día", dijo el argentino Leandro "Tati" Mercado.Aún con la espina clavada por no poder revalidar el año pasado la corona que ya había conseguido en 2014 en Superstock 1.000 en el trazado español de Jerez, pisará suelo andaluz tras el mejor fin de semana de su carrera en Superbike.Jerez es la penúltima cita del año y la despedida europea ya que el torneo cerrará su juego el 4 de noviembre en Qatar. El título mundial se lo aseguró por tercer año consecutivo el nor-irlandés Jonathan Rea, con Kawasaki.Esta madrugada,se desarrollaba el primer entrenamiento y esta mañana,se cumplía el segundo.Para mañana,está previsto el tercer entrenamiento; entre lasse realizará la clasificación y a las 08:00 se largará la primera carrera.El domingo, también a partir de las(en todos los casos horario de nuestro país) se pondrá en marcha la segunda carrera.