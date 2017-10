Cambio de día para Talleres ante River

La Superliga de fútbol argentino oficializó ayer la modificación de día para la visita de River a Talleres de Córdoba, que será finalmente el próximo sábado 28 de octubre a las 20.20hs y no el domingo como estaba previsto.

La medida se ajusta a la comunicación que hace dos semanas pronunció la Superliga respecto de los encuentros que involucren a equipos que están en competiciones internacionales.

En ese contexto, River solicitó entonces el cambio del domingo para el sábado, para poder contar con un mejor descanso de cara a la revancha de la semifinal de la Copa Libertadores frente a Lanús, previsto para el martes 31 de octubre.



El programa de la fecha 7: Viernes 27/10: 19.05 Banfield vs Colón (TNT Sports), 21.05 Argentinos vs Arsenal (Fox Sports). Sábado 28/10: 14.05 Huracán vs Lanús (TNT Sports), 14.05 Unión vs Godoy Cruz (Fox Sports), 16.15 San Martín de San Juan vs Estudiantes de La Plata (TNT Sports), 18.05 Independiente vs Patronato (Fox Sports), 20.05 Atlético Tucumán vs Racing Club (TNT Sports), 20.20 Talleres vs River (Fox Sports). Domingo 29/10: 11.05 Newell's vs Chacarita (Fox Sports), 14.05 Gimnasia y Esgrima La Plata - Vélez Sarsfield (TNT Sports), 16.05 Temperley - San Lorenzo (Fox Sports), 18.05 Boca Juniors - Belgrano (TNT Sports). Lunes 30/10: 19.05 Defensa y Justicia vs Olimpo (Fox Sports), 21.05 Tigre vs Rosario Central (TNT Sports).