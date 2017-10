Nueva marcha en plaza de Mayo

BUENOS AIRES, 20 (NA).- La presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, sostuvo ayer que el Gobierno de Cambiemos "trae la muerte en la mano" y que el próximo domingo "hay que votar entre libertad o muerte", durante su habitual ronda frente a la Casa Rosada, que esta vez contó con el apoyo de otros organismos sociales, políticos y sindicales que se movilizaron para pedir el esclarecimiento del caso Santiago Maldonado.En esta línea, insistió en que "todo tiene que ver con la muerte y todo tiene que ver con el exterminio" y aseguró que el oficialismo quiere a "los pueblos en la basura y el país para ellos". "Si somos inteligentes este domingo tenemos que aprender a votar y tenemos que votar por los pibes, por los que tienen hambre, por los que están presos injustamente, no puede haber un muerto más en este país", reclamó.Durante su oratoria, Bonafini apuntó en varias ocasiones contra Cambiemos y pidió "tener niños alegres, felices, para que sean buenos políticos el día de mañana". "Yo no le puedo pedir a la gente que piensa como Macri, con la cabeza de Macri, con el bolsillo de Macri y con el corazón de Macri, si es que tiene, que vote a Cristina. No puedo pedir eso porque no somos lo mismo", señaló.En esta ocasión, la referente de los derechos humanos estuvo acompañada durante su habitual ronda por militantes de agrupaciones políticas y sociales de izquierda que se movilizaron para reclamar el esclarecimiento del caso del joven Santiago Maldonado.