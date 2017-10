El Gobierno destacó la preocupación de Macri

BUENOS AIRES, 20 (NA). - El Gobierno subrayó ayer que "no hace ningún manejo" del caso de la desaparición del joven Santiago Maldonado y resaltó que el presidente Mauricio Macri sigue "con preocupación" las novedades de la causa, así como pidió "prudencia" hasta que la Justicia "encuentre la verdad" sobre lo sucedido con el artesano.A la espera del inicio de la autopsia del cuerpo encontrado en el Río Chubut, el mandatario mantuvo un encuentro en Casa Rosada con el ministro de Justicia, Germán Garavano; el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y el secretario general de la Presidencia, Fernando de Andreis. "El Gobierno, y es algo por el que hasta nos han tildado de naif, no hace ningún manejo del caso; respeta a la Justicia y quiere que se sepa la verdad de lo que pasó", sostuvo el titular de la cartera jurídica.En declaraciones a la prensa, el funcionario nacional pidió no tener "apresuramientos" ante la autopsia que se le realizará desde este viernes al cuerpo hallado el pasado martes en el Río Chubut y, en ese sentido, destacó que el jefe de Estado sigue la causa "con mucho detenimiento y con preocupación"."Desde el momento que se supo del encuentro del cuerpo, ha seguido la actuación con mucho detenimiento. Junto a la ministra (de Seguridad) Patricia Bullrich lo hemos informado al instante de las cosas que venían sucediendo. Lo ha seguido con preocupación", agregó.Asimismo, Garavano remarcó que Macri "ha dado la orden de poner todo a disposición de la Justicia y de la familia" del joven artesano desaparecido "para que se pueda esclarecer lo antes posible" si el cuerpo hallado en el curso de agua patagónico es el de Santiago Maldonado. "Hay que bajar la ansiedad, es un tema judicial. Hay un juez y una fiscal interviniendo, están dadas las máximas garantías", subrayó el funcionario nacional, quien evitó responder a las críticas del hermano del artesano de 28 años, Sergio Maldonado: "Es una situación muy difícil, en esto tenemos que ser muy prudentes", señaló al respecto.En tanto, el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, destacó que el Gobierno esperará "que la Justicia se explaye y comunique a la sociedad qué es lo que ha encontrado y cuán cerca se está de saber la verdad". "Hay que esperar que la Justicia termine de definir la identidad del cuerpo y además que encuentre la verdad sobre lo que sucedió ese día con Santiago Maldonado", reiteró durante una conferencia de prensa realizada en la ciudad chaqueña de Resistencia.Finalmente, la vicepresidenta, Gabriela Michetti, pidió "prudencia" para esperar la información judicial del caso "porque -remarcó- hay una familia que está en vilo, sufriendo", ante lo cual indicó que el Gobierno "no va a emitir ninguna opinión hasta que se sepa de qué se trata" el hallazgo de un cuerpo en el Río Chubut.