Periodista desacreditó a un colega

La duda, planteada en su programa en radio La Red, durante el pase con Luis Novaresio, recibió una dura respuesta de parte del conductor de Debo Decir.

"Entiendo tu pregunta porque también me la hago y he hecho un esfuerzo para respetar la decisión de (Sergio) Maldonado y no voy a contestar esa pregunta porque me parece una falta de respeto a la familia", contestó Novaresio.

Finalmente, varios medios de prensa porteños dieron a conocer que Novaresio dijo "la cosa pública argentina se rige por el no límite. La imagen de una familia estando ocho horas a la intemperie mirando un cadáver porque tienen miedo que se lo afanen me parece la imagen más cabal del nivel de desprotección que vive el ciudadano común, y de a pie frente al Estado".