Castellano en nueva entrega de microcréditos municipales

Ayer, el intendente Luis Castellano entregó microcréditos del programa “Rafaela Impulsa” a cuatro emprendedores de nuestra ciudad. Los recibió en su despacho y compartió con ellos una charla para conocer a qué se dedican, la forma en la que comenzaron su proyecto, como así también las dificultades que deben afrontar diariamente.

“En los testimonios que escuchamos, desde aquel que hace poda hasta aquella familia que inició su panificadora, un lavadero de autos o un emprendimiento de comida saludable, vemos que todos le están poniendo su sacrificio porque quieren trabajar”, declaró Castellano.

También dijo que en las recorridas por los barrios de Rafaela, la gente le repite una frase: “Intendente, yo no quiero que me regale nada. Necesito una ayuda para poder trabajar. Esta entrega de microcréditos es parte de la respuesta a esa necesidad. Es darle un impulso, una ayuda, un espaldarazo a tantas familias que están necesitando que el Estado esté presente para avanzar con un emprendimiento al que le están poniendo la vida”.

“Le agradezco a todas esas familias emprendedoras, al equipo de trabajo, a todos los que evaluaron y definen quiénes son los beneficiarios que reciben la ayuda, porque es una muestra de la transparencia con la que se trabaja”, agregó.

Por otro lado, subrayó que “acá va destinado el fondo de multas. Cuando la gente cree que es el fin de las multas es recaudatorio, esta es una muestra de que gran parte del fondo de multas va destinado a aquellos que quieren salir adelante. Porque Rafaela Impulsa es un ejemplo de ayuda a aquellos que quieren trabajar”.



SOBRE EL PROGRAMA

El programa de microcréditos es llevado adelante por la Secretaría de Desarrollo Económico, Innovación y Relaciones Internacionales y la Subsecretaría de Economía Social y Empleo.

El mismo tiene como objetivo ayudar que las familias que se quedaron sin trabajo, encuentren una oportunidad para su vida. También para que las personas que están trabajando en lugares donde no lo desean, puedan desarrollar su propio camino o para los que quieren potenciar sus emprendimientos.

En esta ocasión se entregaron cuatro microcréditos que se destinarán para la compra de herramientas, maquinarias y acondicionar las instalaciones.



HISTORIAS DE TRABAJO Y SACRIFICIO

Laura y Matías tienen un lavadero de autos: “Ahora queríamos agregar una máquina nueva y mejorar la visibilidad del lugar para que tenga una mejor presencia. Con las maquinas nuevas podremos trabajar los días de lluvia: el limpiatapizado, hidrolavadora y aspiradora industrial”.

Además, contaron que “es un emprendimiento que nos ayuda económicamente. Comenzamos con el lavadero porque tuvimos una niña prematura, ambos perdimos el trabajo, y queríamos salir adelante. Nos enteramos de los microcréditos por el facebook de la Municipalidad, también tenemos el monotributo social”.

"Es lindo trabajar en un emprendimiento propio, en un esfuerzo propio. Nosotros trabajamos cuerpo a cuerpo en algo que es nuestro y tal vez va a ser para toda la vida. Nunca pensamos que íbamos a llegar a esto cuando arrancamos".

Graciela se inició en un emprendimiento de comida saludable:”Esta idea empezó en base a mi alimentación, siguiendo los beneficios de una alimentación sana, decidí compartirlo, hacerlo una forma de vida y generar un ingreso para mí. Estoy apostando a ser independiente. Nada se consigue sin esfuerzo. Esto es un sueño para mí, hacer lo que me gusta, lo que creo y lo hago desde mi corazón”.