La familia Maldonado esperará los peritajes para confirmar la identidad

BUENOS AIRES, 19 (NA). - Sergio Maldonado, el hermano de Santiago Maldonado, advirtió anoche que "hasta ahora no se puede confirmar" si el cuerpo hallado en el Río Chubut es el del joven desaparecido y pidió "tiempo", hasta que finalicen los peritajes en la Ciudad de Buenos Aires. "Hasta ahora no podemos confirmar si es el cuerpo de Santiago.

Hay que esperar un poco e informar bien. No voy a decir si es Santiago o no porque no lo podemos identificar, más allá de que (el cuerpo) tenga algunos elementos personales. Hasta que no confirme en un cien por ciento que es el cuerpo de Santiago lo voy a seguir buscando", sostuvo Sergio en conferencia de prensa.

El hombre remarcó, de todos modos, que "es raro que se haya encontrado ahí", ya que en otras oportunidades habían "pasado por esos lugares y no había nada", y confirmó que funcionarios del Gobierno de Mauricio Macri intentaron comunicarse con la familia, pero que decidieron no atenderlos.

"Se trataron de comunicar pero es algo que a los 79 días no era, sino al principio. No queremos tener ningún tipo de diálogo sino a través de nuestra abogada", apuntó el hombre en la sede de la universidad de la Patagonia, en Esquel.

Sergio confirmó que pudo reconocer "algunas prendas" de vestir en el cadáver como pertenecientes a su hermano, pero subrayó que la identificación "no tiene que ver con eso" y se mostró molesto ante la prensa por las "innumerables versiones" sobre el caso que se transmitieron durante la jornada "sin tener en cuenta que hay una familia atrás".

De la misma forma se pronunció su esposa y cuñada de Santiago, Andrea Antico, quien repudió la difusión de fotos del cadáver en la morgue de Esquel y pidió: "Por favor piensen cuando publican y dan información que detrás hay una familia que está sufriendo. Han circulado fotos sean falsas o verdaderas que hacen mucho daño a la familia y les pedimos respeto".

Acompañados por la abogada de la familia, Verónica Heredia, y el perito de la familia, Alejandro Inchaurregui, Sergio Maldonado también le respondió a la referente de Cambiemos Elisa Carrió por sus dichos acerca de la posibilidad de que su hermano se encontrara "en Chile" y, al respecto, advirtió: "Ese 20 por ciento está descartado".

"Las declaraciones que tuvo Carrió fueron muy hirientes. Que diga las barbaridades que dijo del cuerpo de Santiago es una falta de respeto. Tendría que salir de ella pedir disculpas", agregó al respecto Andrea.



MAS DE 7 HORAS

Los familiares de Santiago Maldonado revelaron que permanecieron "desde las 13:00 hasta las 20:00" del martes custodiando el cuerpo que había sido encontrado en el río Chubut porque no confían "en nadie". "Estuvimos desde las 13:00 hasta las 20:00 al lado de ese cuerpo porque no confiamos en nadie y para que nadie le hiciera nada y que no lo tocaran. Porque desde un primer momento nos atacaron", relató Antico, cuñada del artesano desaparecido desde el 1 de agosto pasado.

Según precisó la abogada de la familia, Verónica Heredia, el martes "se inició a las 11:00 de la mañana un rastrillaje en el río Chubut, en un lugar que se hizo por cuarta vez", lo cual tildó de "raro".