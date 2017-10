Ricardo Peirone expone en Buenos Aires

Ricardo Peirone es un artista plástico de reconocido prestigio en nuestra ciudad y la región, su persona goza de estima y conocimiento en la sociedad, por esta expresión artística, por su actividad privada, por haber sido Intendente de la ciudad, gestión en la que dio gran apoyo a las expresiones artísticas.Hoy su actividad pictórica ha dado un gran salto, y en la actualidad, obras suyas están exhibiéndose en el Centro Cultural de la Cooperación.Durante una entrevista, ayer, nos relató que la idea de efectuar la muestra en Buenos Aires surgió "hace un año aproximadamente me acerqué al Centro Cultural de la Cooperación en la Av. Corrientes, con el propósito de ver una de las tantas muestras y ver las actividades que allí se llevaban a cabo, con sorpresa me di cuenta de que además de teatro, publicaciones, títeres y música, había sala de exposiciones pictóricas."Pedí hablar con el responsable de Artes Visuales, que no se encontraba, cuando volví a Rafaela le envié una nota, él me pidió que esa nota la ratificara a alguna autoridad institucional del Centro, cosa que hice y en realidad maduró durante un año, con idas y venidas, con negativas al principio porque nunca se había habilitado la sala para autores del interior y aprovecharon para hacerla en conjunto con gente de San Francisco que hacía 7 años que pedía la sala."De mi parte fueron expuestos cinco trabajos y de los demás entre dos y tres trabajos cada uno, en lo que conformó la muestra San Francisco y Rafaela: Pintura contemporánea, es una muestra de 17 trabajos, que quedó muy bien estructurada".Los artistas sanfrancisqueños que exponen con Peirone son Rita Rossiano, Gabriel Ludueña, Oscar Cornaglia y Anahí Vénica.Peirone señaló que "al saber y enterarme de la espera que tenía después de tantos años, me decía 'yo no voy a tener un lugar nunca', y sin embargo ocurrió y la muestra se hizo, y se expone durante un mes, desde el 4 de octubre y hasta el 5 de noviembre".Más adelante destacó que "estoy muy agradecido a la gente del Centro de la Cooperación porque han sido generosos en cuanto al espacio brindado, de todas maneras sería que los escasísimos lugares con los que podemos contar la gente del interior fueran muchísimo más amplios, muchísimo más receptivos de obras de gente que trabaja mucho y muy bien y aquí en la ciudad hay gente que hace esfuerzos notables, tener un sitio para que nos conozcan y valoren que tenemos un lenguaje a través del cual nos expresamos, tenemos un bagaje de conocimientos que han sedimentado en el tiempo y que mal que mal, nos identifica a través, ya sea de los motivos, otras veces los colores, el clima, por supuesto que los pintores de la Boca, los cordobeses, los de Cuyo, los del Noroeste, tienen una identidad que los patentiza, nosotros tenemos ya una tradición en muchos aspectos y también en este, de modo tal que los cultores actuales que son más que meritorios, y otros que han estado y dejaron su huella que no vamos a olvidar su paso".En otro pasaje, con estima y admiración recordó a destacados plásticos rafaelinos que han marcado un rumbo en la expresión artística de la ciudad " como por ejemplo Bety Beltramino, Fito Previderé, el Indio Solari, Sara Peretti de López Caula, don Américo (Tosello) como pionero, han dejado su huella y no podremos olvidarlos".Evocó que "nosotros éramos quince-dieciséis alumnos que después se reducían a fin de año, con don Fertonani, allí donde hoy está el edificio municipal, y hoy el liceo municipal tiene centenares de alumnos, con un profesorado de artes visuales, allí ha quedado la impronta de Fertonani, muy patentizada, una herencia muy valorable y valorada también".Volviendo a la muestra que lo tiene como uno de los protagonistas en Buenos Aires remarcó que "realmente eso nosotros lo llevamos con sencillez, pero a la vez con mucho orgullo, porque poder representar a la ciudad, es importante".Se mostró gratificado por el público que acudió a verla el día de la habilitación, y enfatizó que "yo no tenía demasiadas pretensiones sino que, al menos, alguna gente del ambiente, a la que yo conozco, que no es demasiada en Buenos Aires, se acercara, y también, por supuesto, los amigos que tienen la voluntad de ver esto que es nuestro otro lenguaje, y que a veces ni siquiera conocen. Hubo algunas personalidades a las cuales le estoy agradecido, grabadores, pintores conocidos, inclusive, alguien, que por su ocupaciones, yo no esperaba que asistiera, el director del Quinquela Martín, que es un gran pintor, Víctor Fernández, me distinguió con su presencia, y se lo agradecí muchísimo, con él estuve hablando durante mucho tiempo, y sus palabras y las de otra gente que frecuento y escucho me dieron un aliciente".