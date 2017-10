La Provincia efectivizó el reclamo en la Corte

Se acabó al espera: el Gobernador Miguel Lifschitz, tal cual como lo había adelantado la semana pasada, hizo una presentación en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que fije una fecha para el pago de la deuda que la Nación mantiene con la Provincia de Santa Fe, por una incorrecta detracción de fondos de la coparticipación. El monto reclamado: se estima en 51.280 millones de pesos.

El fiscal de Estado de Santa Fe, Pablo Saccone, confirmó ayer a Radio 2 de Rosario que envió el escrito legal para que sea presentado ante el tribunal. “Nunca tuvimos una contestación del gobierno”, argumentó.

El texto incluye la liquidación de la deuda actualizada que según la provincia la Nación acumuló por el descuento indebido del 15 por ciento de los fondos coparticipables entre 2009 y 2015, y la mora de estos casi dos años. Todo suma 51.250 mil millones de pesos.

En noviembre de 2015 la Corte ordenó al gobierno nacional acordar la forma de pago. Sin embargo, no hubo ofertas concretas de la gestión de Mauricio Macri en estos 22 meses aunque ministros deslizaron que podría cancelarse ese pasivo con obras para la provincia.

“Esa propuesta es inadmisible”, consideró Saccone y añadió: “No se puede decir a los santafesinos qué hacer con su dinero”. Por otro lado, aclaró que la chance de pagar con obras “era inadmisible pero no dejó de ser el titular de un diario porque no lo concretaron”.

“No nos queda más que ir a la Corte”, amplió el funcionario provincial y señaló que en la liquidación realizada “damos cuenta de todas las negociaciones que se llevaron a cabo”.

Saccone recordó que antes de volver al máximo tribunal judicial, Santa Fe hizo una propuesta de pago en cuotas “que no afectaba las actas nacionales” pero “nunca tuvimos una contestación”. “No es que no nos pusimos de acuerdo, ni siquiera obtuvimos una respuesta”, aclaró.



LIFSCHITZ: "PEDIMOS UNA

RESPUESTA EN 30 DIAS"

Lifschitz, en declaraciones a LT9 de Santa Fe, agregó: "la deuda la venimos discutiendo y se va dilatando. Siempre aparece una nueva reunión o promesa que no se cumple. No creo que haya mala voluntad. Pero falta decisión para que las cosas pasen” señaló el gobernador, quien estuvo acompañado por el ministro de la Producción y candidato a Diputado Nacional, Luis Contigiani.

El mandatario Socialista recordó que la deuda -a valor histórico- es de 23 mil millones de pesos. Pero que con los intereses alcanza los 51 mil millones de pesos. “Le pedimos a la Corte que lo ratifique y que lo intime al Gobiernos que en un plazo perentorio de 30 días, como hizo con San Luis, lleguemos a un acuerdo. Y si esto no ocurre, lo va a resolver la Corte” señaló.

En otro tramo del reportaje, Lifschitz precisó que “llama la atención” que en el presupuesto nacional 2018 no figuran partidas de consideración para el puente Santa Fe-Paraná. “Era la obra pública más importante que el Gobierno Nacional le prometió a la provincia y a la ciudad. Pasaron dos años. Estamos en 2018 y no aparece. Una cosa son las ideas, las promesas, las buenas intenciones, y la otra es hacerla realidad” apreció el gobernador.