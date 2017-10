Agresión a una comerciante: sujeto identificado

En un comercio sito en la primera cuadra de calle General Paz de nuestra ciudad ingresó un sujeto que agredió a la persona de sexo femenino que atendía, produjo desorden y se retiró del lugar.

Al respecto, agentes de la Seccional 1ª mediante el aporte de filmaciones lograron determinar la identidad del individuo en cuestión por lo que ahora se trabaja en consecuencia.

Lo más preocupante, fue la gran agresión que recibió quien estaba al frente del local (femenina de 20 años), que afortunadamente pudo librarse de la golpiza que estaba recibiendo y ahuyentar al individuo de 18 años.

"Me llamaron por teléfono diciéndome que la habían asaltado. El local tiene cámaras, tiene seguridad, por lo cual el pibe quedó registrado en una foto y en video. Cuando los vi me dio mucho impotencia no poder hacer nada por ella. El chico entró, pidió cigarrillos y no venden cigarrillos sueltos. Después pide una bebida alcohólica que el negocio no tenía y allí es cuando cruzó el mostrador y le pidió toda la plata. Al negarse mi hermana, empieza a pegarle. La toma de los pelos, la tira al piso y la empieza a pegar patadas. En uno de los tantos golpes, se le cayó el celular al chico y cuando este quiere ir a buscarlo mi hermana reacciona y lo golpea. El pibe salió corriendo, y junto con una vecina que se acercó lo pudieron ahuyentar", dijo en Radio ADN Claudio, el hermano de la mujer.

Además agregó con respecto a su captura que "hay distintas versiones" y ante la consulta deslizó: "dijeron que no lo pueden agarrar porque es menor, después dijeron que lo agarraron y que lo habían soltado a la hora. Pero la verdad es que así nunca se sabe", concluyó.

Lo concreto es que en un comunicado oficial, ayer la URV informó que por medio de tareas investigativas, el personal policial logró identificar a este joven de 18 años que había irrumpido en un local comercial con fines ilícitos. Recordemos que fue denunciado por la mujer de 20 años que trabaja en el mencionado comercio. Actuaron efectivos de la Comisaría Nº 1.