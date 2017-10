Accidente en Ruta 34

Afortunadamente no hubo que lamentar víctimas ni heridos, en un fuerte choque entre un Peugeot y una camioneta Toyota.

Un tremendo accidente sobre la Ruta 34 se conoció ayer, frente al barrio Amancay (Av. Angela de la Casa al 1400), entre dos vehículos que aparentemente iban para el mismo lado.Un Peugeot modelo 207 Compact al mando de un hombre de 37 años fue embestido por una camioneta Toyota modelo SRX SWY conducida por un hombre de 56 años. El fuerte impacto destruyó prácticamente la parte trasera del auto, que terminó sobre uno de los canteros de la Ruta. En tanto, la camioneta también sufrió serios daños en su "trompa".Sólo hubo que lamentar importantes daños materiales, ya que no se registraron heridos de gravedad. Actuó en el lugar personal policial de Comisaría Nº 2.De acuerdo a lo puesto en conocimiento de LA OPINION por ocasional testigo, ayer cerca del mediodía se produjo un accidente de tránsito que tuvo como protagonistas a un automóvil y una motocicleta.En el rodado de menor porte se trasladaban dos personas jóvenes -de sexo masculino-, quienes en primera instancia no habrían registrado lesiones. Todo indicaría que el rodado en que se conducían habría experimentado algún tipo de daño.Por otro lado, personal policial de Subcomisaría Nº 1 tomó conocimiento de una colisión ocurrida en calle Pascual Brusco al 1600. Fueron partícipes una motocicleta marca Corven modelo Triax 150 c.c. al mando de una mujer de 29 años quien iba acompañada por una menor de 6 años y un can. Las ocupantes del rodado resultaron con lesiones de carácter leves.Por su parte, otro choque importante se produjo en la intersección de calles Frondizi y Zeballos, en la ciudad de Sunchales. Participaron del mismo una motocicleta marca Honda Shadow guiada por un hombre de 53 años; y otra motocicleta marca Honda Tornado conducida por un joven de 18 años. A raíz del suceso el conductor más grande resultó gravemente herido, en tanto el restante sufrió lesiones leves. Personal de la Comisaría Nº 3 de Sunchales se presentó en el lugar.