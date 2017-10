Se puso en marcha la Copa de Oro y Plata en Inferiores

Durante el fin de semana, también en el lunes feriado y entre semana, se fueron jugando los encuentros correspondientes a la primera fecha de la Copa de Oro y Plata de Inferiores de la Primera A de Liga Rafaelina de Fútbol.Mientras se jugó el torneo Oficial, dividido en Apertura y Clausura, los clubes fueron sumando puntos en una tabla general (de la quinta a la novena división) y esto los clasificó para jugar, ahora, la Copa de Oro y Plata.Los clasificados al Oro fueron Atlético de Rafaela (239 puntos), Deportivo Libertad (212), Unión (193), Ben Hur (187) y 9 de Julio (149). En la Copa de Plata compiten el resto: Ferrocarril del Estado (124), Peñarol (123), Brown (109), Quilmes (85), Independiente San Cristóbal (59) y Sportivo Norte (59).A una rueda de partidos, todos contra todos, con una nueva sumatoria general que consagrará –más allá del campeón en cada divisional- al ganador de la Challenger ‘Centro’ Asistencial, en el Oro.A este primer capítulo le falta un cruce: Peñarol vs Independiente San Cristóbal, que se postergó para la próxima semana por el mal tiempo.9 de Julio 3 (Pablo Velázquez, Elías Frías y Joaquín Vianco) – Ben Hur 1 (José Escalada), Libertad 1 (Agustín Costamagna) – Atlético de Rafaela 1 (Mauro Sosa).Arg. Quilmes 0 – Brown 1 (Joaquín Jaime), Ferrocarril del Estado 2 (Francisco Ibarra y Angel Monges) – Sportivo Norte 0.9 de Julio 0 – Ben Hur 0, Libertad 0 – Atlético de Rafaela 1 (Fabricio Rosales).Arg. Quilmes 0 – Brown 1 (César Berazategui). A Ferrocarril del Estado le dieron los puntos ya que Sportivo Norte no presentó la divisional.9 de Julio 0 – Ben Hur 0, Libertad 0 – Atlético de Rafaela 1 (Lautaro Gorosito).Arg. Quilmes 0 – Brown 1 (Julián Tomatis), Ferrocarril del Estado 1 (Matías Clemenz) – Sportivo Norte 2 (Bruno Genta x 2).9 de Julio 2 (Esteban Guzmán x 2) – Ben Hur 0, Libertad 2 (Lautaro Blanco y Lucio Palacios) – Atlético de Rafaela 0.Ferrocarril del Estado 4 (Matías Villarroel x 2, Marcos Sandoval y Agustín Gigena) – Sportivo Norte 0. A Arg. Quilmes le dieron los puntos ya que Brown no presentó la divisional.9 de Julio 0 – Ben Hur 0, Libertad 1 (Leonel Baigorria) – Atlético de Rafaela 2 (Kevin Jappert y Alex Luna).Arg. Quilmes 1 (Alexander Narvaez) – Brown 0, Ferrocarril del Estado 1 (Angel Bonanino) – Sportivo Norte 0.9 de Julio 1 (Maximiliano Heredia) – Ben Hur 0, Libertad 0 – Atlético de Rafaela 1 (Alfredo Sánchez).Atlético de Rafaela vs. 9 de Julio, Ben Hur vs. Unión de Sunchales. Libre: Deportivo Libertad.Ferrocarril del Estado vs. Argentino Quilmes, Sportivo Norte vs. Peñarol, Independiente San Cristóbal vs. Brown de San Vicente.