Macri: "Una semana con situaciones complejas"

BUENOS AIRES, 19 (NA). - El presidente Mauricio Macri consideró ayer que la Argentina está transitando "una semana con situaciones especiales y particularmente complejas", en alusión a la aparición del cuerpo en el Río Chubut que se presume corresponde a Santiago Maldonado y en la previa de los comicios generales.Al respecto, tras suspender las actividades de campaña, el Gobierno decidió manejarse con "prudencia" y aclaró que no habrá ningún pronunciamiento hasta que la Justicia se expida al respecto.Apenas comenzado el día, el mandatario adelantó dos horas la reunión de coordinación de Gobierno que estaba prevista para las 10:30 en la Quinta de Olivos, en donde recibió al jefe de Gabinete, Marcos Peña; y a los secretarios de Coordinación Interministerial, Mario Quintana; y de Coordinación de Políticas Públicas, Gustavo Lopetegui; entre otros funcionarios.Allí se decidió que se suspendieran los actos de cierre de campaña que iba a encabezar el jefe de Estado este miércoles en el Club Universitario de La Plata junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y este jueves en el Estadio Orfeo de la Ciudad de Córdoba, indicaron fuentes oficiales a NA.Sin embargo, el líder del PRO continuó con su actividad oficial de Gobierno y por ello viajó rumbo a la ciudad uruguaya de Montevideo para participar de la Conferencia Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre las Enfermedades No Transmisibles que se lleva a cabo en el Edificio Mercosur hasta el próximo viernes.En ese marco, Macri hizo una alusión a la aparición de un cuerpo durante los rastrillajes que se realizaron el pasado martes en el Río Chubut y que todo indica se trataría del joven artesano de 28 años desaparecido desde el pasado 1 de agosto."Valoro mucho este encuentro y por eso estoy acá, a pesar de que me toca en una semana media compleja y con situaciones especiales y particularmente complejas que estamos viviendo en la Argentina", afirmó el Presidente en un breve discurso.En Olivos también se estableció que la "prudencia" debe marcar el accionar y los pronunciamientos públicos de los funcionarios y referentes de Cambiemos en los próximos días. "Hasta que la Justicia no se expida, hasta que el juez (federal de Rawson, Gustavo Lleral) informe los resultados de la autopsia no corresponde que digamos nada. Por prudencia y respeto", manifestó una fuente oficial en diálogo con esta agencia.De acuerdo a esas indicaciones se pronunció Vidal, quien llamó a ser "muy prudentes" a la hora de manifestarse al respecto y "tener respeto" por la familia del joven Santiago Maldonado. "No sé más de lo que sabemos todo. Yo fui muy prudente en la campaña al respecto, es un tema que no puede estar metido en el contexto electoral. Todos queríamos que apareciera con vida", sostuvo la mandataria provincial.En diálogo con Telefe, la referente del PRO subrayó que, ante la posibilidad de que el cuerpo hallado sea el del artesano de 28 años, "hoy más que nunca hay que tener respeto por la familia" de Maldonado y agregó: "Sin información del juez, nos parece lo más prudente (no pronunciarse sobre el tema). No conozco el expediente".Finalmente, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también manifestó que recibió la noticia de la aparición de un cuerpo en el Río Chubut "con mucha consternación" y pidió "muchísima prudencia" al respecto."Tenemos que tener la prudencia que el juez planteó. Hasta que se haga la autopsia y los peritajes, es él quien tiene que dar la información. Cualquier comentario sobra en estos casos", señaló en diálogo con Radio Mitre.