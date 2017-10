Optimistas por clima de negocios y piden la reelección de Macri

Luis Dillon, que junto a su socio Santiago Gutiérrez gerencia 38 empresas agropecuarias en todo el país, hace dos años escuchaba de sus clientes y potenciales socios extranjeros el siguiente mensaje: "Nunca más vamos a poner un peso en la Argentina". Ahora, en cambio, esos mismos clientes piden: "Traigan proyectos".Que el clima de perspectivas de negocios continúa siendo bueno en el campo volvió a ponerse de manifiesto en el CREA Tech, el congreso de tecnología que organizó en esta ciudad la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) hasta el fin de semana pasado.Los efectos de la quita de las trabas para exportar, la liberación del comercio y la rebaja de las retenciones continúan marcando el humor de los productores. Igual, no ocultan la preocupación por las contingencias climáticas, destacan que la presión impositiva aún sigue alta (en soja las retenciones se mantienen en el 30%) y que los mayores costos en general influyen sobre las empresas.Más despejado el horizonte económico, en los pasillos del CREA Tech, en el intervalo de cada bloque de disertaciones, también se habló de política. Y de esas charlas apareció, gravitante, el deseo de muchos productores y asesores de campos en la pampa húmeda de que el gobierno de Mauricio Macri pueda tener un segundo mandato en 2019."Creíamos que esto podría ser de un solo mandato, pero se empieza a ver que se puede hablar de largo plazo. Las perspectivas de las elecciones marcan eso", expresó Gutiérrez. Remarcó que hay un clima "para empezar a proyectarse en el mediano y el largo plazo", y que en ese contexto analiza la posibilidad de realizar negocios de ganadería en Salta.A su lado, Dillon le da fuerza al concepto de Gutiérrez. "Hay continuidad y estamos en un país normal. Ser competitivos depende de nosotros", afirmó. Luego aclaró, no obstante, que "el contexto en general está difícil, porque la presión impositiva y los costos son altos". Dillon señaló que, de todos modos, "hay herramientas para trabajar en la continuidad de las empresas" del campo.Como administradores de empresas, Dillon y Gutiérrez subrayaron que hoy se está invirtiendo más en el personal. "Veníamos de años de equipos congelados y hoy estamos recuperando la agenda, invirtiendo en capacitación y herramientas para la gente", dijo Dillon.Ramiro Chiesino es productor de General Belgrano, Buenos Aires. Le preocupan tanto los vaivenes del clima como los de los precios. Pero a la hora de hablar del Gobierno resume: "Creo en su actitud; tiene una actitud positiva"."Pienso que sí", contestó ante la consulta sobre si la administración Macri podría aspirar a un segundo mandato. "Está firme y decidido en lo que hace, si bien hay resistencias de los que vivieron de la política anteriormente y del esfuerzo de los demás", afirmó.Ignacio Roca fue al congreso CREA Tech desde Villa Mercedes, San Luis. Habla de 2019 y también de la realidad de su provincia, donde los Rodríguez Saá vienen de perder en las PASO de agosto. "El cambio lo veo inclusive en mi provincia; la gente ya no se deja engañar", indicó. Después, le tiró una flor al gobierno nacional. "Creo que necesita el segundo mandato para que se puedan afirmar las ideas que lleva adelante y plasmarlas mejor. Si hacen bien las cosas, el populismo no vuelve más", dijo. Roca está previendo invertir en riego luego de años de pensar en hacerlo, pero sin concretarlo. "Quiero arrancar de a poco, invertir sin miedo", destacó el productor.En general, los productores creen que las cosas que está realizando el Gobierno son de fondo y que están bien. Aunque precisan que muchas de ellas llevan tiempo."Creo que esta etapa de cambios que necesita la Argentina requiere más de cuatro años. Como estamos hoy, me parece que eso lo tiene que hacer el mismo signo político, aunque a futuro me encantaría que las políticas de continuidad no sean patrimonio sólo de un partido", opinó el productor Marcelo Carrique.Como otros productores, Carrique coincidió que "el clima" de negocios es bueno. Pero remarcó que deben mejorarse, entre otros puntos, la estructura impositiva y aspectos institucionales del Estado."No está la incertidumbre de antes y la economía se estabilizó. Hay perspectivas de futuro; veo a los productores con más demanda y con recambio de maquinaria", apuntó Marcos Mizzau, de una firma de insumos de Jesús María.Desde Aacrea, su presidente, Francisco Lugano, planteó que para la campaña agrícola nueva hay en el horizonte algunas "luces amarillas", específicamente por el clima. Y al hablar sobre el Gobierno, opinó: "La política que está implementando da más previsibilidad". En este contexto, agregó que desde Aacrea van a "seguir levantando la vara para que las empresas agropecuarias progresen". (diario La Nación, 17/10/2017).