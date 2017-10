Colección Amarilys, flores con encanto

Todos los años repito este tema porque no deja de llamarme la atención la belleza de estas plantas y de sus flores, espero que a ustedes también les fascinen. Pueden observar durante estos días cuando van en auto o caminando a estas hermosas plantas que en esta época del año están regalándonos sus hermosas flores. Pueden ser de color blanco, rojo o jaspeado en blanco y rojo o rojo y blanco. Cualquiera sea la variedad el encanto es el mismo.Además es tan sencillo su cultivo y nos regalan tan bella inflorescencia. Pero a veces se multiplican en una cantidad tan desmesurada que hace falta dividirla y ubicarlas en otro lugar o porqué no regalarle a alguna amiga o vecina, es más las que yo tengo me las regaló una amiga. Me acordé y les estoy escribiendo cómo son los pasos a seguir para que el trasplante sea un éxito.Se los voy a ir contando paso a paso para que todo resulte mucho más explicativo y fácil sobre el trasplante del hippeastrum o amaryllis -porque así también se llama-, una planta originaria de Argentina y Brasil de la familia de las Amarilidáceas.Estas grandes flores, que pueden ser blancas o rojas, resultan magníficas para decorar el interior de nuestras casas, en grandes floreros que hoy están tan de moda quedan espectaculares combinados con algunas hojas lanceoladas verdes... Transcurridos 15 días, estas magníficas flores se quedan completamente marchitas, lo que no quiere decir que la planta haya muerto. Es el momento de trasplantarla.Nosotros vamos a trasplantar el hippeastrum, pero antes vamos a conocer algo más del funcionamiento de las plantas bulbosas, que desarrollan un gran bulbo donde se encuentran todas las reservas. Ya les he escrito algo sobre bulbosas en otras oportunidades pero no viene mal recordar.Estos bulbos se suelen plantar normalmente en otoño y, en el caso del hippeastrum, hay que plantarlos superficialmente dejando medio bulbo hacia arriba. Entre las reservas que hay en estos bulbos empiezan a salir las raíces, al tiempo que brotará el tallo floral, que se alimentará simplemente de las reservas que hay en el bulbo.Para tener una flor el próximo año, tendremos que asegurar que el nuevo bulbo que se va a generar durante ese período vegetativo sea de gran tamaño, porque este, está directamente relacionado con el tamaño de la flor. Por eso es tan importante colocarlo en un sustrato suelto y liviano para que se pueda desarrollar excelentemente bien. Cuando levantemos nuestra planta nos vamos a encontrar con algunos otros bulbos y los separaremos con mucho cuidado de manera tal de no dañarlos.A la hora de hacer el trasplante lo primero que tendremos que hacer es cortar el tallo de flor, porque no nos interesa que la planta pierda más energía generando semillas. Nosotros no buscamos la producción de semillas ya que es muy difícil su reproducción por este método.Añadimos un poco de grava, que nos servirá de drenaje, y un buen substrato, esencial porque esta planta necesita tener una buena tierra para desarrollar un gran bulbo. Es importante utilizar una maceta grande, ya que, cuanto mayor sea el volumen de tierra que empleemos, mayor será el bulbo. Pero no descartemos la posibilidad de colocar los bulbos en la tierra directamente armando un bello cantero. No olvidar de combinarlo con otra planta porque esta como sabemos pasados unos días de su floración sus hojas se secan.Ahora, la planta empezará a desarrollar nuevas raíces y el próximo año volveremos a disfrutar de unos magníficos Amarilys.Recuerden que echar raíces en un lugar nuevo puede parecer amenazante para nuestra supervivencia; pero con el tiempo, suele darnos más espacio para desarrollarnos.Espero les haya gustado el tema de hoy, María Paula.