Vandalismo en un jardín de infantes

Un acto de vandalismo tuvo lugar en el jardín de infantes "Aurora Borda Fredes" del Barrio Jardín, según lo puntualizado por una de sus docentes en el informativo de Cablevisión. Los destrozos fueron importantes, afectando totalmente un invernadero, donde prácticamente no quedó nada sin destrozar, pero además llegaron a otro sector de las instalaciones, rompiendo vidrios, canillas, armarios y ensuciando todo lo peor que podían.

Que el acto fue una acción vandálica total lo ratifica el hecho que no fue robado nada del establecimiento, no siendo la primera vez que se producen situaciones de esta naturaleza, enfocándose la sospecha sobre menores que andan por el barrio, cometiendo una incomprensible acción deteriorando el bien público y más aún de una escuela que está al servicio de los niños del barrio.

Total y absolutamente reprobable lo sucedido, tanto como causó sorpresa lo narrado con posterioridad por la docente en cuestión, ya que formalizada la denuncia en la sede policial ubicada a pocos metros del lugar, si bien tomaron la misma, no fueron hasta el cercano lugar para observar los daños provocados, o bien tener alguna clase de pista que permita identificar a los autores -menores seguramente-, sino que solicitaron a las autoridades docentes que saquen fotos de los destrozos e hicieran llegar las mismas a la Comisaría en cuestión.

Justo en momentos en que la policía se encuentra tan cuestionada por la comunidad, empeñada por otra parte en recuperar credibilidad y confianza, no es de lo mejor recibir una denuncia de este tipo y no trasladarse al lugar a comprobar lo acontecido, aún estando a unos 30 metros, distancia esta estimada por la docente.