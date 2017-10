Charla taller: nuevos aportes para una vejez activa e inclusiva

Dicho encuentro cuenta con la organización del Hogar Geriátrico “Magdalena” (Pueyrredón 436) de nuestra ciudad, y la co-organización del Consejo de Adultos Mayores y la Subsecretaría de Gestión y Participación de la Municipalidad de Rafaela.Tendrá lugar este sábado, 21 de octubre, de 9:30 a 12:30, en instalaciones de la UMTE (Bv. Lehmann 570). La propuesta es una charla taller (y presentación de libro) titulada “Vejez y representaciones sociales: nuevos aportes para una vejez activa e inclusiva”. Los ejes a desarrollar serán:• Las representaciones sociales y su consecuencia en la vida del adulto mayor.• La prevención del deterioro cognitivo como punto clave.• Realidades institucionales y familiares vs imaginarios sociales.• La motivación en Adultos Mayores.El dictado del mismo estará a cargo de la Lic. Victoria Planté (Devoto, Córdoba), consultora organizacional y autora del Primer Manual de Estimulación Cognitiva para Adultos Mayores del país (El libro de Chito).La propuesta está dirigida a toda persona interesada en mejorar la calidad de vida de los adultos mayores de su familia, de su comunidad o la suya misma en cuanto a seres envejecientes. Asimismo a profesionales psicólogos, terapistas ocupacionales, coordinadores de talleres de memoria y personal del área de la salud ligada al cuidado de los adultos mayores.Vale destacar que se entregarán certificados de asistencia y que la actividad es carácter libre y gratuito. En el marco de esta jornada, se venderán ejemplares del mencionado Manual, al precio promocional de $ 300.Por cuestiones de organización, se sugiere confirmar asistencia al 15649155, o por mail a [email protected] com.Es un “Manual de Estimulación Cognitiva para el Adulto Mayor”, o para todo aquel que necesite ejercitar o reforzar sus funciones cognitivas tales como memoria, atención, razonamiento, etc. Cuenta con actividades específicamente diseñadas con temas relacionados a la realidad del adulto mayor y sus intereses. Además, tiene un diseño a todo color y con mucha fotografía de manera que el material es sumamente atractivo y motivador no sólo por el contenido sino también por su diseño. “El Libro de Chito” viene a resolver una ausencia de este tipo de actividades desarrolladas pensando en el adulto mayor y sus intereses, por lo que además de ser un producto editorial es sin dudas un instrumento de servicio social.“Trabajamos para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, poniendo a su alcance un material motivador, de calidad y acorde a sus intereses. Así la prevención del deterioro cognitivo deja de ser ocupación exclusiva de los profesionales de la salud, y cada familiar o cada adulto mayor se transforma en protagonista de su propio cambio”, explican su autora y equipo de trabajo.