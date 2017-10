Unión recibe a Las Parejas

Esta noche se disputará la séptima fecha del torneo Federal A, en la cual los equipos sunchalenses que representan a la Liga Rafaelina intentarán tener una satisfacción en cuanto a resultados dentro de la Zona 3, algo que les ha resultado un tanto esquivo en este arranque de temporada.En el Polideportivo de la Av. Belgrano, Unión estará recibiendo a Sportivo Las Parejas. El duelo está programado para las 21, con el arbitraje de Jorge Nelson Sosa, de Corrientes.El elenco de Adrián Tosetto todavía no pudo ganar en el certamen (3 empates y 3 derrotas), lo cual indudablemente es una mochila que empieza a ser cada vez más pesada para el plantel. Viene de perder por 3 a 1 en Pergamino ante Douglas, en un partido donde la expulsión de Moino en el primer tiempo condicionó el desarrollo posterior del juego.Enfrente estará un rival que viene de ganar por 2 a 0 a Atlético Paraná y que tiene un andar irregular. La particular circunstancia de este partido es que los equipos intercambiaron jugadores para conformarse para esta temporada, aunque por el momento parece haber quedado algo mejor parado Las Parejas, donde Daniel Salvatierra viene de convertir en la fecha pasada.DIFICIL PARA LIBERTADPor su parte, el elenco de Carlos Trullet viajará hasta Villa Ramallo para enfrentar al local Defensores, uno de los que está peleando arriba en el grupo. El encuentro se disputará desde las 20:30 con el arbitraje de Darío Rojas Martínez (Mar del Plata).Los Tigres vienen de empatar como locales ante Sp. Belgrano, en tanto su rival fue goleado en Santiago del Estero por Central Córdoba, a priori el favorito a ganar el grupo y uno de los candidatos al ascenso.LOS DEMAS ENCUENTROSLa 7ª fecha tendrá además estos enfrentamientos: a las 18, Atlético Paraná vs. Defensores de Pronunciamiento (Adrián Franklin); a las 21 Sp. Belgrano de San Francisco vs. Douglas Haig de Pergamino (Sebastián Ranciglio) y a las 21:15 Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay vs. Central Córdoba de Santiago del Estero (Lucas Novelli Sanz).LAS POSICIONESLidera Central Córdoba con 13 puntos; Douglas Haig tiene 12; Defensores y Sp. Belgrano 11; DEPRO 10; Sp. Las Parejas 8; Gimnasia y Libertad 5; Unión 3 y Atlético Paraná 2.