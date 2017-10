La camioneta pertenecía a uno de los dos entrerrianos desaparecidos

CORRIENTES, 19 (NA). - Autoridades policiales y correntinas lograron establecer que la camioneta encontrada quemada que fue hallada en las inmediaciones de la localidad de San Carlos pertenece a uno de los dos entrerrianos que se mantenían desaparecidos en la zona desde hace más de un mes.Los primeros peritajes realizados en el vehículo hallado incendiado y desmantelado concluyeron que era el Peugeot Partner de César Miño, quien desapareció junto a Sergio Quintana, durante un viaje desde la ciudad de Concordia a Paraguay para realizar un tour de compras.Por otro lado, autoridades judiciales entrerrianas que instruyen el caso dejaron trascender que el incendio de la camioneta se habría producido alrededor de dos semanas antes.El utilitario, dominio LDQ 666, fue encontrado el lunes en un monte de pinos y eucaliptos cerca de la frontera con la provincia de Misiones, a pocos metros de la Ruta Provincial 34.El Comisario Mayor Patricio Aguirre, Jefe de la Unidad Regional de Ituzaingó, informó, en declaraciones publicadas por el diario El Litoral, que "la camioneta se encontraba desguazada, desmantelada, no tenía parte del motor, sistema de transmisión, solo el chasis y butaca, notaron el número de chasis y se determinó que pertenece a César Andrés Miño con domicilio en Concordia, Entre Ríos" .El jefe policial reveló que una comisión de la Policía de Entre Ríos trabaja con sus pares correntinos para hallar a los dos hombres desaparecidos."Vamos a hacer un trabajo entre las dos dependencias para ver si logramos hallar a ambas personas. Es un lugar boscoso, con plantación de pinos y eucaliptos, y el encargado del sector dio aviso del incendio del vehículo", explicó Aguirre.Según la esposa de Miño, llamada Fiamma Chapay, los dos hombres partieron a Paraguay el 20 de septiembre pasado para comprar ropa y mercadería que ella iba a vender en su comercio de Concordia.La mujer indicó a la Policía de Entre Ríos que habló por última vez con su esposo en la madrugada del jueves 21, cuando le dijo que habían parado en una estación de servicio de la localidad de Gobernador Virasoro, en Corrientes, para cargar agua caliente con el fin de tomar mate.Sin embargo, horas más tarde, Chapay perdió todo contacto con su esposo, cuyo celular le figura como apagado.Según revelaron fuentes de la Policía de Investigaciones al diario El Litoral, se manejan distintas hipótesis en cuanto al caso."Lo que se va realizando en esta etapa de la investigación, es ir descartando o no, las diferentes hipótesis, como por ejemplo, que haya habido un accidente o un despiste en la zona de río, ya que de acuerdo a los informes de Prefectura, eso no parece posible", señaló un vocero ligado al caso.