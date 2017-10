CARTAS DE LECTORES

Políticos como Carrió y Cantard, de un sector que avaló la exclusión social, culpan y adjudican cuestiones políticas al caso del desaparecido Maldonado. Cuando para la ministra Bullrich y al gobierno les sería difícil dar explicaciones.En los medios, profesores de historia y demás, tergiversan. Temas de etnias en Europa que combatieron por sus territorios, comparando con los nativos de América.Esto es erróneo porque en el Viejo Mundo perduraron distintas razas, en cambio aquí se cometió un magnicidio con más de 65 millones de muertos por la inquisición hispano-católica.Con el agravante que los utilizó San Martín para sus campañas, un militar que peleó por España y después aquí. Después fueron masacrados en la campaña del desierto por Julio Roca y políticas de Sarmiento.Los dueños de estas tierras creían en el sol, la lluvia y respetaban la naturaleza. Hoy se mezclan causas genéticas o religiosas que no tienen cabida.Cuando vemos como silban los himnos y se insultan a otros países en espectáculos deportivos, vemos que no se puede salir del laberinto xenófobo.En cuanto a las críticas telefónicas anónimas a mi persona, se pueden evitar si "uno no dice nada, no hace nada y no es nadie" (Aristóteles).