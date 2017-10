Macri cerró la campaña y respaldó a los candidatos

El Presidente Mauricio Macri cerró ayer la campaña en el Club Provincial de la ciudad de Rosario, con todos los candidatos a diputados nacionales y referentes provinciales de Cambiemos.

El escenario se aleja de los viejos actos partidarios y se enmarca en la "nueva onda": rodeados de público, los candidatos (en este caso, Albor Cantard -a diputado nacional- y Roy López Molina -a concejal en Rosario- arengan a la multitud. El Presidente habló durante 12 minutos a los militantes presentes.

En su palabra a los asistentes al acto, Macri elogió a los rosarinos, en su sexta visita como presidente: "Vengo a una ciudad donde el entusiasmo y la alegría crecen. Confío en la importancia de Rosario para Argentina".

"Somos la generación que vino a cambiar la historia para siempre", continuó, y tras celebrar que la ciudad "se conecta al mundo desde el aeropuerto y la gente no necesita viajar a Buenos Aires", dijo que "estamos haciendo las cosas bien con las manos limpias".

Hubo tiempo al reclamo al Gobierno Provincial: "Santa Fe no se adhirió a la reducción de Ingresos Brutos para que las cuotas hipotecarias sean mas baratas y accesibles", un tema que como el mismo Macri dijo ya fue pedido al gobernador Miguel Lifschitz. "La provincia se tiene que adherir a la ley de ART", agregó.

"Confío en ustedes, en lo que ustedes pueden hacer, en lo importante que va a ser Santa Fe y Rosario para esta Argentina", arrancó Macri en Rosario, para afirmar: "definitivamente está en marcha el plan de infraestructura más importante de la historia de la República Argentina, con obras que son sinónimo de futuro y nunca más de corrupción".

"Basta a la mentira, basta a las mafias, basta al narcotráfico, basta a la corrupción", sostuvo, y prometió un país en crecimiento "si trabajamos juntos, si ratificamos esta vocación de trabajar juntos, no importa de qué partido seamos, porque nos interesan ustedes y la prioridad es resolverles los problemas, ayudarlos a que vivan mejor".

A su turno, Cantard dijo: "si tiramos todos para el mismo lado este cambio es para siempre. Tenemos que llenar las urnas con votos, pero fundamentalmente tenemos que llenar las urnas con esperanza".



"MUY MOVILIZADOR"

Ana Carina Visintini, concejal de la ciudad, es la candidata número 8 de la lista a diputados nacionales de Cambiemos y estuvo presente ayer en Rosario. "Fue un acto muy impresionante, muy movilizador", le dijo a LA OPINION. "Se hizo un repaso de lo hecho en estos 19 meses de trabajo. El Presidente pidió un último esfuerzo para hacer una elección histórica en Santa Fe y en cada localidad de la Provincia en donde hay representantes de Cambiemos. Estoy feliz de haber podido participar y acompañar en la lista a Nicky (Cantard). Es un orgullo y una gran responsabilidad, porque si bien es una ubicación que casi pasa por desapercibido, implica trabajar cada vez más por lo que nos pide la gente y hacerlo bien", comentó.



HOY, TRIACA

El Ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca llegará este miércoles a la Provincia. Estará en la planta de Bahco de Santo Tomé y luego visitará el Mercado Norte junto a José Corral, el intendente de la ciudad capital.