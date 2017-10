"Hay que votar a legisladores que tengan olor a Santa Fe"

El candidato a diputado del Frente Progresista, Luis Contigiani, pasó ayer por nuestra ciudad donde se reunió en el búnker socialista con todos los presidentes comunales del Socialismo del Departamento Castellanos, para luego recorrer las obras que la provincia lleva adelante en Rafaela. "Ya estamos en los momentos previos de una elección muy importante, de una elección legislativa, y hoy venimos a hablar a través de ustedes con los ciudadanos de Rafaela, los santafesinos más los intendentes del Departamento", dijo en su primer contacto con los medios locales, y rápidamente cargó contra sus competidores más directos "yo creo que el domingo se ponen en juego muchas cosas. Pero lo más importante para mí es que la gente pueda votar legisladores con olor a Santa Fe, que lo lleven en la piel. Me temo que ni Agustín Rossi ni Albor Cantard huelen a Santa Fe. Uno lo demostró en gobiernos anteriores, que fue muy poco afecto a la provincia, al contrario, es responsable de sacarnos el 15% de los recursos coparticipables de manera ilegal, y la Corte lo reconoció y este Gobierno está en la misma línea. Y Cantard ha demostrado que no conoce a Santa Fe, que confunde Zárate con nuestra provincia, que no tiene el peso y no la conoce para defenderla, ni siquiera la siente. Entonces yo creo que estamos ante una elección legislativa que lo primero que uno podría desear es que la gente reaccione, los hombres y mujeres de Santa Fe voten por personas que sientan a esta provincia", destacó el Ministro de la Producción.En otro tramo de su discurso dijo que "Cantard parece un comisario de Buenos Aires retándonos, en vez de reclamar la deuda. En el debate que tuve parecía un hombre más preocupado por retarnos que por ponerse al frente del reclamo por la deuda. Que se ponga la camiseta de Santa Fe, eso necesitamos todos. Vamos a seguir convocando a todos, a defender a Santa Fe en estos temas en donde no podemos estar desunidos. El centralismo porteño viene avanzando de manera notoria, importante en detrimento de las provincias. Es hora de que en este punto, pensemos como pensemos, estemos unidos", completóContigiani pidió que repasen la historia de lo que fue ocurriendo en el último tiempo con los tamberos y apuntó a la Nación, donde dijo que "no nos escucharon": "todos fueron testigos del proceso. Se inundó dos veces la cuenca láctea y dos planes de salvataje hizo Santa Fe. El año pasado le acercamos al Gobierno Nacional un plan de salvataje de 10 mil pesos por vaca. Le propusimos endeudarnos Nación más provincia, crear un fideicomiso y créditos con dos o tres años de gracia para su devolución y que el tambero pueda resolver temas estructurales, no sólo coyunturales. No nos escucharon. Este año cuando pasó la crisis hídrica de febrero, realizamos otro plan de salvataje, que finalmente ejecutamos, con 2 mil pesos por vaca, hasta 200 cabezas de ordeñe, invitamos al Gobierno nacional a que nos ayude. Vino el Ministro Buryaile, nos prometió un fondo de 250 millones de pesos, nos pareció raro, pusimos todo, creamos el Fondo de Desarrollo, lo hicimos en tiempo récord, dimos 500 créditos de un año de gracia, cero tasa de interés, tres años para su devolución y la Nación seguía demorando. Pusimos otros 100 millones de pesos, llegamos a 900 tamberos, vinimos a Sunchales a entregar esos créditos, nos quedaron 600 tamberos , levantamos la voz, peleamos... El mismo presidente de la Sociedad Rural de Rafaela, Rostagno, reconoce que no vino ni un peso de la Nación para los tamberos".El Ministro dijo además que la contestación de Catard en el debate sobre este punto analizado anteriormente fue "desorientada, turbia y confusa". Y agregó: "llegan 9 meses tarde, todavía no llegaron, supongamos que puedan llegar 50 millones, llegan 9 meses tarde. Es lo mismo que una casa se incendie y que los bomberos lleguen una semana tarde".Por su parte, hizo una referencia a las elecciones de agosto, donde el Socialismo no sacó un buen colchón de votos: "somos muy respetuosos de la voluntad popular. Yo soy de aquellos de lo que hay que tener voluntad en la victoria y en la derrota, y en la derrota mucho más digna todavía, ya que se requiere hacer la autocrítica necesaria para volver a conseguir las mayorías populares. Hicimos nuestra autocrítica, estamos acá, vamos creciendo y vamos a salir fortalecidos. Hubo más espacio para llegarle con celeridad al santafesino, en Las PASO no se podía ni prender la tele porque había una saturación de propaganda, pero quiero convocar a los hombres de Santa Fe a discutir nuestra agenda de temas, no la agenda de Buenos Aires, como es lo que están buscando hacer" , completó.