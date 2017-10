"Contento por el gol, pero más por el grupo que pudimos ganar"

Luego de un fin de semana de los más tranquilos y placenteros para Ben Hur, tras la emotiva victoria conseguida en los siete minutos finales el viernes ante Puerto San Martín, el plantel regresó ayer a los entrenamientos en el predio de Barrio Parque.En una semana de parate para el Federal B y el resto de las categorías del fútbol argentino debido al acto eleccionario del venidero domingo, el Lobo trabajará un poco más de lo habitual en lo físico para después seguir puliendo aspectos futbolísticos, pensando en lo que será el partido con Juventud Pueyrredón de Venado Tuerto, el domingo 29 de octubre, por la 15ª fecha de la Zona B Litoral Sur.Quien tuvo la posibilidad de convertir su primer gol, apenas un par de minutos de producido su ingreso, fue Valentín Peretti. El juvenil de 18 años, expresó que "estoy contento con el gol, pero más contento por el grupo porque pudimos ganar, conseguir la victoria, que tanto necesitábamos. Era un partido muy difícil, pero por suerte se nos dio", nos contó ayer con la satisfacción del resultado que puso al elenco benhurense con mejores opciones, de cara a la pelea por la clasificación.Sobre cómo sentía el partido mientras estaba con los suplentes, y luego en la entrada en calor al mismo tiempo que el equipo no podía arribar a la igualdad, mencionó que "la verdad que se sufría bastante y con ganas de entrar también. Se veía que estaba complicado, difícil, faltaban cinco minutos solamente y estábamos perdiendo".Pero todo cambió luego del gol de Montero, al minuto el segundo convertido por Weissen y allí el momento de saltar a cancha. "El técnico me pidió aguantar la pelota, hacer la banda y llegar con el volante rival. Por suerte pude recibir la pelota y convertir. Antes había tenido una, pero la sacaron de la línea", contó el volante que hace seis años está en el Club, ya que realizó infantiles en Peñarol antes de llegar a BH.En un pequeño balance de este torneo, Peretti (hijo de Alejandro, quien fuera marcador central de Quilmes, entre otros clubes de la Liga Rafaelina) manifestó que "estoy sumando minutos, por suerte. Contento porque el técnico me tiene en cuenta, me tiene confianza", y en cuanto a su lugar preferido para moverse en la cancha, destacó que "prefiero un poco más suelto del medio hacia adelante, porque recibo más la pelota. Me gusta más en esa posición. Y me queda mejor el remate al arco y la chance de entrar al área".El año tuvo algunas particularidades para el juvenil. Al comienzo, Barraza lo citó para entrenar con el plantel principal, pero no lo quiso y decidió hacerlo con su división. "Empecé entrenando en quinta, me llamaron para entrenar acá pero en ese momento no quise y, la verdad, no sé porqué. Entonces arranqué en mi división y luego me convencieron para que me sume otra vez. El técnico por suerte me tiene en cuenta y estamos aportando al grupo".SEGUIR POR ESTE CAMINOA Ben Hur se le vienen otras cuatro finales en la ilusión de clasificar entre los dos primeros. "Ahora vamos a Venado Tuerto, una final. Como lo serán todas, tenemos que cometer la menor cantidad de errores posibles y esperar clasificar. Esperemos que después del partido que ganamos el viernes, ojalá se haya terminado la mala racha de local".El entusiasmo y la oportunidad que se ganó Valentín sin dudas es un buen aliciente para los chicos que están tratando de insertarse con el equipo principal. Recordemos que tuvo sus primeros minutos en el torneo de 2016, luego hubo una pausa y, ahora, un poco más preparado tanto en lo físico como futbolístico, viene encontrando mejores armas para responder a las exigencias del cuerpo técnico.Muchas veces decimos que se debe encontrar un equilibrio entre todas las necesidades. La de los chicos por mostrarse, sus familiares por verlos en primera, el entrenador tratando de correr el menor riesgo posible porque los resultados son los que mandan, y la institución por mostrar que el trabajo que se hace abajo debe reflejarse en Primera. No es fácil, lógicamente, pero si se consigue todo genera una mejor expectativa para las partes y el beneficiado es el Club.