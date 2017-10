Ezequiel Bolatti: "el Concejo necesita una inyección de energía"

SUNCHALES (De nuestra Agencia). - Representando al Frente Justicialista encabeza la lista de esa agrupación política Ezequiel Bolatti.

El aspirante a una de las bancas del Concejo Municipal ya fue edil, también fue funcionario municipal y su última tarea en la función pública fue al frente de la Intendencia local.

Refiriéndose a su deseo de volver a actuar en la función pública puso de relieve que "fundamentalmente por la vocación de servicio a los demás es la que me lleva a tomar estas decisiones, cuando vinieron desde el Partido Justicialista a proponerme de que trabajemos juntos y hagamos algo por Sunchales, que nos involucremos, al principio por ahí uno lo duda porque está en emprendimientos privados, pero después comienza uno a pensar que siempre desea estar a disposición de la gente, y eso termina por ser más fuerte.



Un debate en serio



En otro pasaje remarcó que " hoy el Concejo aprueba todo lo que el Ejecutivo le da, prácticamente con muy poco debate, hay un concejal que es el que pone siempre el punto de vista distinto, pero nunca puede imponerlo, o ponerlo sobre la mesa, porque ya las cosas vienen definidas de una manera, que no enriquece al Concejo, ni tampoco a las necesidades que tiene el Municipio para volcar a la ciudad. Creo que un debate en serio, un debate en el que se ponga sobre la mesa los distintos puntos de vistas, y en los mismos se encuentre los acuerdos, me parece que es algo necesario hoy en el Concejo porque sino se termina aprobando así como vienen los proyectos, los que tienen posibilidad de ser mejorados por esa forma de ver las cosas, y pasa todo lo contrario de lo que pasaba en mi gestión en la que los proyectos eran revisados y cambiados y sacados del objetivo, solamente por una cuestión política, y ahora, por una cuestión política se aprueba todo así como viene, el Concejo necesita tener una inyección de energía y es lo que estoy proponiendo desde mi espacio.

Consultado acerca de si su idea es debatir en mayor profundidad en el transcurso de la sesión y no en las reuniones de comisión, como sucede en la actualidad, fue categórico " no, creo que el debate tiene que estar antes, en la sesión ya las cosas están definidas, el debate con la información precisa, con el cambio de los puntos de vistas que sean sensibles tiene que estar antes, en la sesión está todo definido y cada uno sabe lo que va a votar, ahí ya no hay más debate, lo único que sucede ahí es un show mediático, nada más.



Representación





Puso énfasis en señalar que su lista representa al Partido Justicialista, al preguntársele si responden a Cristina Fernández de Kirchner, destacó "no, no, no, nosotros fuimos a internas con Unidad Ciudadana, y es la que ganó", agregamos que están con Agustín Rossi, y señaló " ganó Agustín Rossi, como Frente Justicialista respetamos la decisión de la voluntad popular, para nosotros hoy es el Frente Justicialista, no es ni Alejandra Rodenas ni Agustín Rossi, somos todos los Justicialistas, Santa Fe es una de las pocas provincias del país en las que nos pusimos de acuerdo para trabajar todos juntos, entonces hoy vamos todos juntos con un proyecto político alternativo, con una propuesta de construcción colectiva, en donde la ciudad de Sunchales también hemos tenido nuestras diferencias, pero esta vez consideramos que la gente no quiere más un debate superficial, ni por egoísmo de los políticos, la sociedad quiere otra cosa, quiere ver a todos los partidos haciendo propuestas serias, que tengan que ver con el desarrollo, y nosotros hemos tomado la decisión de dejar las diferencias de lado y trabajar todos juntos por la comunidad, que es lo más importante por lo que debe trabajar un político, no representamos a un espacio kirchnerista, representamos al Justicialismo en su conjunto y respetamos a todos los compañeros que quieren a Cristina y a su equipo, y representamos a todos los compañeros que no la quieren, y los representamos a todos de la misma manera".

Se lamentó que "Leo Migliori quedó fuera del Justicialismo, está en un partido fundado por Luis Rubeo, él podría haber sumado a este espacio, pero las decisiones personales las respeto, y si él entendió que era mejor trabajar desde ahí, es su decisión".

Por otra parte se gratificó de este gran acuerdo logrado en el justicialismo local porque " cuando viene gente nueva, cuando cada uno resigna un poco, cuando hay voluntad de trabajar por el bien común, pueden darse estas cosas. El objetivo superior debe ser siempre la comunidad, cuando está esa mirada siempre es más fácil lograr este tipo de acuerdos".

Finalmente enfatizó que " con virtudes y con defectos, siempre sumar a alguien que piense distinto es enriquecedor, y eso es lo que nos ha llevado a tomar esta decisión, es mucho más fácil juntarse con alguien que piense igual, pero eso no suma, pero juntarnos con alguien que piense distinto y ponernos de acuerdo, es lo que realmente suma y tiene valor".