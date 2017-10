Atlético le apunta al desquite con Central

No llega en el mejor momento Atlético a encarar la revancha de la Copa Santa Fe, el viernes a las 21 en Rosario. El equipo de Lucas Bovaglio viene de perder en Tandil por la B Nacional, torneo que es su principal objetivo, y por eso el encuentro ante la reserva del elenco Canalla (que recordemos ganó 1 a 0 en Rafaela), pasa a un segundo plano.

El tema a dilucidar con el correr de los días, como en el primer encuentro definitorio por este trofeo, es si el entrenador de la Crema decide colocar nuevamente mayoría de titulares o si opta por establecer un mix un poco más marcado, dado que la semana que viene en barrio Alberdi estará recibiendo a Nueva Chicago.

Por un lado, la falta de funcionamiento en lo futbolístico, especialmente en la generación de juego que permita tener llegada al arco contrario, ameritaría realizar variantes que le permitieran al DT sacar conclusiones de cara a la formación que jugaría ante el Torito de Mataderos, duelo que en principio se realizaría el viernes 27. Por el otro, el convencimiento del DT en afianzar una idea más allá de resultados esquivos, podrían desembocar en no realizar tantas modificaciones.

El plantel realizó la práctica del martes, bajo techo, en el Complejo Planeta 10 debido a las malas condiciones climáticas. Este miércoles, Bovaglio en un ensayo táctico a efectuar en el predio del autódromo desde las 9.30, tiene previsto parar el posible equipo para el viernes.

A priori, no hay jugadores con molestias importantes desde lo físico. Emiliano Romero y Enzo Gaggi trabajaron ayer de manera diferenciada, pero hoy lo harían de manera normal. Quienes todavía no están en condiciones de volver son Oscar Carniello y Franco Lazzaroni.



DIRIGIRA GONZALEZ

La organización de la Copa Santa Fe de fútbol dio a conocer las autoridades que dirigirán el viernes, en Rosario, el partido de vuelta de la final entre Rosario Central y Atlético. El árbitro será Mariano González, mientras que sus colaboradores serán Gustavo Rossi y David Luzzi, mientras que como cuarto árbitro estará Sebastián Ranciglio.



JUEGA LA RESERVA

Atlético tendrá una nueva presentación en el torneo de Reserva. Será hoy desde las 11, visitando a Almagro en Capital Federal. La formación dispuesta por Víctor Bottaniz será con Tagliamonte; Ferrero, Baroni, Ortega y Lobos; Siri, Navas, Marconato, Meza; Bertero y Martino.



CHICAGO Y SU MOMENTO

Chicago lo ganaba 1-0 al Dep. Morón el domingo y tenía el triunfo en el bolsillo. Pero sobre el final se quedó, su rival pisó el acelerador y terminó encontrando el empate a minutos del cierre del encuentro con la definición del Bicho Rossi.

“Hicimos un gran desgaste en el primer tiempo, creo que en el segundo tiempo defendimos muy atrás y ellos arriesgaron, pusieron jugadores de buen pie, manejaron la pelota y así vino el empate. Nos quedamos con un sabor amargo”, sostuvo Christian Gómez. El Torito en el complemento bajó la intensidad, Morón creció, terminó igualando el encuentro y el diez de Chicago explicó porque el equipo se quedó en el tramo final:

“El desgaste viene de la semana anterior, no podemos viajar 30 horas en micro, había jugadores que se estaban acalambrando y quieras o no te pasa factura. Habían como cuatro o cinco que sintieron el trajín, y después no nos quedaba resto como para ayudar a los que estaban más arriba”, le confió Gomito al sitio Solo Ascenso.