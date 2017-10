Veredas y rampas, el reclamo de Cambiemos

Sabido es que la mejora en la transitabilidad y la adaptación de la infraestructura de la ciudad para personas con capacidades diferentes es un eje central en las propuestas de los candidatos de Cambiemos.

Ya en las P.A.S.O han puesto en agenda la falta de inclusión por parte del Municipio a aquellas personas con movilidad reducida. “El Ejecutivo no planea pensando en todos. Las veredas están en estado desastroso, la gran mayoría de los minibuses no tienen adaptación, las rampas existen sólo en el centro” comenzó el flamante ganador, Leo Viotti. “Luego de 26 años ponen una rampa de acceso al Municipio, es paradójico, el edificio donde se gestionan muchos trámites por discapacidad y es visita obligada de muchos vecinos excluye el ingreso”.

La candidata Alejandra Sagardoy también amplió el reclamo: “Ahora podemos ver que se empiezan a mover algunas máquinas en la Plaza 25 de Mayo, esto es un pedido que ingresamos en el Concejo hace tiempo, celebramos que se inicie, pero insistimos en que se sostenga el trabajo en todos los barrios de la ciudad, no sólo donde lo pueden ver todos”.

Por su parte “Lalo” Bonino recalcó que: “desde nuestro bloque tuvimos que exigir por Ordenanza que se haga algo con las veredas. No estamos hablando que queda desprolijo, estamos diciendo que hay muchos rafaelinos que no pueden transitarlas por el mal estado en que están. Las personas en sillas de rueda, nuestros adultos mayores, quienes tienen movilidad reducida son quienes las padecen. Hace dos años también ingresamos una minuta solicitando rampas en la Plaza Honda, este fue un pedido reiterado de los vecinos; en ese momento el oficialismo nos aseguró que estaba todo presupuestado y que ya comenzaba la obra. Dos años después no hay nada. Hay que dejar de mirarse el ombligo y empezar a planificar desde los zapatos de los que más nos necesitan” y añadió “si el estado no le facilita cuestiones tan simples como el poder trasladarse, ya se están coartando derechos”.

Para finalizar Viotti fue contundente: “Se hace lo que se debe hacer en la Plaza 25 de Mayo y en Av. Santa Fe, el resto de la ciudad parece que no existe para el Municipio. Es momento de pensar en todos y a largo plazo”.