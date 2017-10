Hoy, a las 18, en el teatro Lasserre, se llevará a cabo el último debate de los seis candidatos a concejal, organizado por el Círculo de la Prensa de Rafaela. La entrada es libre y gratuita. Vale destacar que fue declarado de Interés Municipal por el Concejo.En la sede del Partido Demócrata Progresista, sito en calle Maipú 495 de nuestra ciudad, se podrá consultar el lugar de votación para las elecciones provinciales y nacionales a llevarse a cabo el 22 de Octubre. El horario de atención es de 10:30 a 12 hs. y de 17:00 a 19:00 hs. a partir del día miércoles 18 de Octubre y hasta el mismo domingo en que se llevará cabo el acto eleccionario. También se puede efectuar la consulta de manera telefónica al número 427850.Desde el jueves 19 de octubre, el tramo de calle Antártida Argentina, que se ubica entre avenida Aristóbulo del Valle y Eduardo Oliber, en el barrio Fátima, tendrá un sentido de circulación de Norte a Sur. Dicha modificación es acompañada de la colocación de señalización correspondiente. Este cambio de dirección es implementado por el Departamento de Ordenamiento Vial e Ingeniería de Tránsito que depende de la Subsecretaría de Movilidad Urbana y tiene como principales objetivos brindar fluidez y seguridad en la circulación del sector.El Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados de Rafaela informó que hoy se desarrollará la Conferencia "Capacitación en defensa de los animales no humanos", que estará a cargo del Dr. Juan Ignacio Serra. La actividad dará comienzo a la hora 16:00 en el SUM de la entidad (Alvear 425).La Cámara de Industriales Metalúrgicos de Rafaela organiza, con el auspicio de OPDEA (Obra Social del Personal de Dirección), una disertación a cargo del economista Salvador Di Stefano. "La situación económica post elecciones" será el título de la charla que se realizará el próximo 23 de octubre a partir de las 19:00 hs. en el Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región.El Ministerio de Economía de la provincia informa que se abonarán el viernes 27 de octubre las pensiones sociales Ley 5110, ex presos por razones políticas (Ley Nº 13.298), madres de víctimas del terrorismo de Estado (Ley Nº 13.330) y ex combatientes de Malvinas, correspondientes al mes de octubre de 2017.