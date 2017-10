Pami: denuncian un gran desvío de fondos

Ya el año pasado se difundieron imágenes en canales de televisión que sacaron a la luz los últimos resabios de la gestión kirchnerista al frente del PAMI: miles de sillas de rueda estaban arrumbadas en los rincones y miles de beneficiarios sin poder usarlas.Ahora -según publicó el canal Todo Noticias (TN)-, la delegación del PAMI de Rosario y el centro de salud SAMCo de la ciudad de Arteaga están en el ojo de la tormenta. El caso de la muerte de un jubilado destapó lo que sería un escándalo: fondos que iban a ser destinados a una sucursal terminaron en la otra."Decidimos hacer una denuncia porque supimos que la transferencia de fondos que hacía el PAMI se destinó a Arteaga y no iban a Casilda, donde tenían que llegar. Esta delegación no tenía la capacidad para cumplir. Era mucho más pequeña", denunció el fiscal Guillermo Marijuan, en Periodismo para Todos -el programa televisivo de Jorge Lanata- que encabeza la investigación judicial.La denuncia investiga el movimiento de cápitas del PAMI, que es el pago de un monto fijo por cantidad de afiliados.Se realicen o no, las prestaciones médicas se pagan igual. Periodismo para Todos viajó hasta Arteaga para averiguar qué pasó. Ni el director del centro de salud, ni el presidente comunal Sergio Protti quisieron atender al equipo periodístico de El Trece. En declaraciones públicas, el funcionario municipal negó todo tipo de responsabilidad.La situación se complica más cuando aparecen situaciones puntuales de salud de los afilados.Hay una diputada que denunció que el movimiento de cápitas fue lo que provocó la muerte de un afiliado. "Tanto uno como otro funcionario tienen que ver lo que ocurrió. Tienen responsabilidades institucionales en la administración", aseguró Alicia Ciciliani, diputada del partido socialista santafesino.