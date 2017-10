Farid Suárez, el campeón que hoy no tiene bicicleta

El Campeonato Argentino de Pista en Esperanza dejó el fin de semana una gran cosecha de medallas para la delegación del Club Ciclista de Rafaela y ACCOS. Cuatro de ellas, dos de oro y dos de plata, fueron aportadas por Farid Suárez, que el viernes sumó una y una en el kilómetro (el título en Sub 23 y subcampeón por pocas milésimas en Elite, detrás de Juan Serrano); el sábado se consagró en velocidad, especialidad en la que consiguió su primer Argentino en la máxima división, y el domingo cerró con el segundo puesto en olímpica junto al misionero Alexis Domínguez y el santiagueño Mauricio Ponti, dos chicos radicados en nuestro medio por motivos de estudio y que se unieron a la escuadra de Norberto y Daniel Capella.Sin embargo, la enorme alegría desde los resultados para el joven pedalista de nuestra ciudad se vio en parte empañada por una serie de circunstancias, cuyo origen no se tiene muy preciso, que determinaron que hoy ya no tenga bicicleta para competir en pista.En declaraciones al programa Todo a Pulmón, de FM Unirred, primero resaltó la parte deportiva. "Fue un excelente campeonato, los resultados acompañaron. Yoel (Vargas) fue una parte clave en la parte mecánica, alentando y ayudando", en referencia al aporte del juvenil que viajó como mecánico, apenas unos días después de consagrarse en los Juegos Suramericanos de Chile.Farid, en cuanto a su performance en el kilómetro, manifestó que "muy contento porque salió un muy buen tiempo (1m07s091), que lo esperábamos y alcanzó en Sub 23. Lamentablemente no se dio en Elite, pero fue un segundo puesto con sabor a oro, porque la diferencia fue nada, una apretada de cronómetro".Su nombre ya estaba en el medallero, pero iba por más. El sábado fue el turno de la velocidad, donde relató que "quedamos segundos en la clasificación de los 200 metros con 11s1, cerca de Pablo Perruchoud. Las piernas estaban bien y cuando en cuartos le pude ganar a Bottasso (Leandro, que hacía 8 años no perdía un match en el país), me sentía cómodo, confiado, tranquilo.Sabía que en la final, Perruchoud pasando los heat no iba a estar tan fuerte, ganamos el primer match, en el segundo él hace doble falsa partida y los comisarios decidieron darme a mí el triunfo. Yo quería correr el match, pero lo decidieron los comisarios, y ahí me consagré".LAS QUEJAS Y SIN BICIQuedaba para Farid, junto a Ponti y Domínguez, la velocidad olímpica. Los contratiempos llegaron cuando "el sábado me presentan una queja porque la bici es vieja y no estaba homologada por la UCI. Entonces me prestan una bicicleta, tiramos tiempo y hacemos récord, que luego Córdoba lo baja. Pero no pararon ahí las denuncias, porque al día siguiente presentaron otra en que los chicos no estaban radicados en Rafaela y no podían correr. Presentamos todos los documentos, corrimos y quedamos segundos", expresó en su cronología.Contrariado, el campeón dijo que "son cosas que molestan mucho, porque uno hace mucho sacrificio y que me dicen que no puedo correr más con la bici que me prestan, hacen que ahora esté sin bicicleta. Pero no me van a mover un pelo, confío en que vamos a conseguir una. Igual estoy muy contento, feliz, y si ellos (no hay precisiones de dónde salió la denuncia) hace eso es porque están asustados que le podemos ganar".