Méndez no continuará en Belgrano

El entrenador Sebastián Méndez anunció su salida de Belgrano de Córdoba, tras el empate sin goles en el clásico provincial ante Talleres y la eliminación en la Copa Argentina. El técnico le pidió "perdón al club por no haber colmado las expectativas"."Haber dirigido este club para mí es un orgullo. Lamento no haber colmado las expectativas. Pido perdón al club. Hicimos todos los esfuerzos pero no conseguimos resultados y esto se da en el momento exacto", expresó el entrenador técnico en conferencia de prensa.Méndez dirigió al "Pirata" en 21 partidos entre la Superliga y la Copa Argentina, de los cuales ganó cinco, empató nueve (dos con victoria por penales) y perdió siete, logrando solo el 40,77 por ciento de los puntos en juego."La decisión estaba tomada, más allá del resultado del domingo", dijo Méndez, quien reconoció que "no se dieron los resultados que esperábamos".El candidato a sucederlo que "pica en punta" es Pablo Lavallén, con el cual la dirigencia ya mantuvo un contacto formal, pero aún deben profundizar las conversaciones.Algo más atrás en la consideración de la dirigencia "celeste" están Juan Manuel Azconzábal y Diego Osella.