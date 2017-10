Sciacqua también se fue de Olimpo

FOTO LA NUEVA MARIO SCIACQUA. No seguirá en Olimpo.

Mario Sciacqua renunció ayer como entrenador de Olimpo de Bahía Blanca por motivos "futbolísticos" y aseguró que nunca tuvo intenciones de "aferrarse al cargo".Luego de que su equipo cayera el lunes ante Huracán, de hablar con el plantel y reunirse con el presidente del club, Alfredo Dagna, finalmente dejó el cargo."Me cuesta irme de este club, pero tengo que poner los pies sobre la tierra. Solo sacamos un punto en seis partidos. Tengo que pensar en la gente, la dirigencia que me bancaba y en el plantel. Quedarme era tirar de la soga. Creo que es la mejor decisión. No soy de los que se aferran para que los echen y cobrar el contrato completo", dijo Sciacqua.El técnico sostuvo que su salida se dio "por motivos deportivos" y si bien reconoció que tenía fuerzas, fue claro al manifestar que "así como el torneo pasado le encontramos la vuelta, en este no pudimos hacerlo""Los refuerzos fueron los que pedimos, estábamos convencidos que era un buen armado del plantel, que era un equipo para mitad de tabla", afirmó Sciacqua sobre la realidad de Olimpo, que marcha último en la Superliga.