Diputados votaría el miércoles la quita de los fueros

BUENOS AIRES, 18 (NA). - Luego de que el juez federal Luis Rodríguez pidiera el desafuero de Julio De Vido de su banca como diputado nacional, el presidente de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara baja, Pablo Tonelli, confirmó ayer que citará a una reunión del cuerpo el martes que viene por la tarde con el objetivo de dar dictamen favorable y así poder votar el expediente al día siguiente en el recinto.El oficialismo lograría la mayoría agravada de dos tercios para lograr el desafuero del exministro de Planificación, ya que en esta oportunidad acompañarían algunos bloques que tuvieron otra postura cuando se trató el planteo de expulsión por "indignidad moral" a fines de julio pasado.Tonelli aclaró que el trámite de desafuero no habilita a que la banca de De Vido sea reemplazada por un integrante del Frente para la Victoria, ya que quedaría suspendido en el cargo hasta tanto la Justicia arribe a una resolución definitiva en dicha causa.La única opción que tiene el Frente para la Victoria para conservar la banca (en el banco de suplentes aguarda el socialista K Jorge Rivas) es convencer a De Vido para que en los próximos días presente su renuncia, aunque de todos modos la misma debería ser aceptada por mayoría simple por el pleno, salida que el oficialismo podría obturar.El escenario más probable es que el martes se encamine en comisión el desafuero, y que se haga realidad el miércoles: las cuentas favorecen al Gobierno ya que esta vez los diputados del Frente de Izquierda y varios del bloque Justicialista votarán a favor de la moción.Incluso se especula con que varios diputados del Frente para la Victoria-PJ podrían desmarcarse de la estrategia de blindaje a De Vido y acompañar el desafuero.SIN EXCUSASLegisladores del oficialismo consideraron que "no hay más justificaciones" para que De Vido "permanezca" en la Cámara baja y reclamaron el acompañamiento de la oposición. El presidente del interbloque de diputados de Cambiemos, Mario Negri, consideró que "el círculo se cierra sobre Julio de Vido y no hay más justificaciones para que permanezca como miembro de la Cámara de Diputados".