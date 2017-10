BUENOS AIRES, 18 (NA). - El diputado y exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, responsabilizó ayer al presidente Mauricio Macri de la orden judicial para que se proceda a su desafuero y arresto. "Como siempre, detrás de esto está Macri y sus mandantes: Magnetto (Clarín), Saguier (La Nación) y alguna Embajada. El objetivo es amedrentar a quienes criticamos las políticas de ajuste y empobrecimiento del Gobierno de Macri", sostuvo el exfuncionario kirchnerista a través de Twitter.En su descargo en esa red social, De Vido consideró que "el vergonzoso fallo de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones es el cierre perfecto para la campaña electoral de Cambiemos"."Una campaña que comenzó con el pedido del fiscal (Carlos) Stornelli y concluye con esta resolución. No puede pasar inadvertido que fue dado a conocer minutos antes de que el Presidente iniciara su acto de cierre en Ferro", agregó el actual diputado.Además, planteó: "El fallo pide mi detención por la presunta influencia que podría tener para entorpecer la investigación. Mi influencia es tan grande que como presidente de la Comisión de Energía este año logré la aprobación de dos proyectos por unanimidad".En este sentido, De Vido afirmó que el pedido del juez Luis Rodríguez al Congreso para que avance con el desafuero "es un nuevo paso de comedia que quieren montar" como cuando lo quisieron expulsar en una votación en la Cámara de Diputados desarrollada meses atrás, en la que la los bloques opositores finalmente no consiguieron el número de votos necesario para avanzar con la iniciativa.En una segunda tanda de tuits que escribió el exministro durante la jornada, indicó además que "es falso que no se haya invertido en la mina de Río Turbio o que se haya hecho un tren que no conduce a ninguna parte"."Son todas mentiras de los que quieren cerrar la mina y el principal responsable es el diputado (de Cambiemos por la provincia de Santa Cruz, Eduardo) Costa, procesado por lavado de dinero", contraatacó De Vido.