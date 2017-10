El próximo rival, muy comprometido

Respecto a Juventud Pueyrredón, luego de la derrota sufrida en Totoras por 1 a 0 el domingo, quedó muy complicado en el objetivo de mantener la categoría. El equipo de Venado Tuerto todavía no pudo ganar en el certamen y solo tiene seis puntos, producto de seis empates.En el encuentro frente a los totorenses inclusive no pudo aprovechar un penal en tiempo de descuento, que el arquero Mus le contuvo a Coria. No obstante, cabe recordar que en la primera rueda BH le pudo ganar en nuestra ciudad 2 a 1 sobre la hora, con un gol de Juan José Weissen.El entrenador Mauricio Piersimone paró el siguiente equipo titular en la fecha pasada: Walter Escobar; Lucas Aguilera, Maximiliano Ponzetti (Acosta), Cristian Balbuena (Coria), Ariel Yufra (Aglieri), Federico Benítez, Facundo Pons, Federico Pons, Brian Hermoza, Mariano Avanzini y Ezequiel Pérez.