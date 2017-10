Cartelera de Novedades

* El Club de Abuelos de calle Palmieri realizará una cena y baile el sábado 28 de octubre con la animación de "Auténticos del Ritmo”. Se recomienda reservar las tarjetas con anticipación a los teléfonos: 450538 – 426158 – 435466 – 434547.* El sábado 11 de noviembre, el Club de los Abuelos Unidos, realizará una cena y baile en sus instalaciones de calle Chacabuco 1450, con la animación de "Marcelo Alejandro". Festejo clase 47. Reservas de tarjetas a los teléfonos 423992, 15225410, 436267, 434008, 570958, 434947, 422681.* La ANSeS recuerda que a todos los jubilados y pensionados se les asigna un banco o Centro de Pago para cobrar sus haberes. Si desean solicitar el cambio de banco, sólo podrán hacerlo luego de haber cobrado por primera vez en la entidad asignada y si esta figura en el listado de la ANSeS, el cual podrá ser consultado desde www.anses.gob.ar, o bien, requerido en cualquier delegación del organismo. En el caso de que deseara cambiar por la institución de la cual ya es cliente y no figurase en la lista, deberá contar con la aceptación de esa entidad para el pago de sus haberes. La modificación se hará efectiva, aproximadamente, a los 60 días desde la comprobación de titularidad. Mientras tanto, el jubilado o pensionado continuará cobrando en su banco habitual.* Es una prestación de carácter vitalicio que otorga ANSeS a las personas mayores de 65 años, que no cuentan con ningún otro beneficio. No genera derecho a pensión.Quienes accedan a esta Pensión, obtendrán la cobertura y servicios de PAMI y podrán acceder al cobro de las siguientes asignaciones familiares: por hijo, por hijo con discapacidad, cónyuge y ayuda escolar anual.Los titulares podrán seguir trabajando para alcanzar los años requeridos de aportes, que le permitan acceder luego a una jubilación ordinaria.Los requisitos son: * Tener 65 años o más de edad; contar con la información del titular y su grupo familiar registrada en las bases de ANSeS. En Mi ANSeS, puede consultar las relaciones familiares registradas. * Ser argentino o argentino naturalizado con 10 años de residencia en el país anteriores a la solicitud, o extranjero con una residencia mínima de 20 años. * No contar con ninguna prestación otorgada por cualquier régimen de previsión, ni cobrar la Prestación por Desempleo. En el caso de percibir una prestación de las enunciadas y pretender percibir la Pensión Universal para el Adulto Mayor, deberá realizar la opción en forma fehaciente y solicitar, en caso de corresponder, la baja del beneficio incompatible. * Mantener residencia en el país una vez solicitada la pensión.El monto a cobrar es el equivalente al 80% de una jubilación mínima y se actualizará dos veces al año por la Ley de Movilidad.