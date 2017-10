Causa AMIA: Timerman negó el encubrimiento

BUENOS AIRES, 18 (NA). - El excanciller Héctor Timerman se presentó ayer en los Tribunales de Comodoro Py y rechazó la acusación en su contra de encubrimiento de la investigación del atentado a la AMIA, pero se retiró descompensado de la audiencia y tuvo que ser internado en el Sanatorio Otamendi.Timerman presentó un escrito y se negó a contestar preguntas pidiendo que se le fije una nueva audiencia en el futuro debido a su delicado estado de salud: tras la presentación, el excanciller ingresó al centro médico del barrio de Recoleta y quedó internado por un problema coronario.Así fue confirmado en Twitter por la abogada de Timerman, Graciana Peñafort, quien consideró que haberlo hecho declarar este martes fue "una tortura y una crueldad" por la frágil situación de salud que atraviesa actualmente el exfuncionario.Peñafort planteó que el exjefe de la diplomacia estaba listo para declarar hace más de un mes y cuestionó que, en cambio, se le exigiera hacerlo ahora, lo que atribuyó a una cuestión "electoral". "Fue una tortura y una crueldad lo que hicieron hoy. Pedimos que declarara cuando todavía tenía fuerzas. Acaban de internar a Héctor Timerman. El 4 de septiembre pidió declarar pero claro, no era dentro del cronograma electoral", se quejó la letrada en la red social.Timerman mostró un importante deterioro en su estado de salud y dificultades para caminar en Comodoro Py, donde llegó a las 9:30 acompañado de Peñafort y Alejandro Rúa, quien también defiende a la expresidenta Cristina Kirchner en este expediente.Allí se presentó ante el juez federal Claudio Bonadío y el fiscal Eduardo Taiano en la causa que investiga el encubrimiento a los iraníes acusados de la voladura de la AMIA y dijo que el Memorándum de Entendimiento firmado con las autoridades del país tenía como objetivo darle "una solución" a la causa por el ataque terrorista y "reactivarla" tras años de parálisis.El excanciller presentó un escrito de más de 150 páginas y evitó responder preguntas, pues explicó que se sentía mal y en función de ello reclamó que se le fijara otra audiencia indagatoria para sí dar respuesta a los requerimientos.Además de investigar la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman sobre una trama de encubrimiento, Bonadío tiene por conexidad otro expediente contra Timerman, en el que familiares de víctimas del atentado denunciaron que se cometió "traición a la Patria" porque a sabiendas de la culpabilidad de los iraníes avanzó con la firma del acuerdo.Por eso, si bien la intención inicial de Timerman era responder preguntas del juez y del fiscal, finalmente las consultas quedaron pendientes para una eventual próxima audiencia.En el escrito presentado por la defensa, Timerman señaló que el Memorándum con Irán para indagar en Teherán a los acusados fue apoyado inicialmente por Nisman, aunque luego este dictaminó en contra, y también por el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien lo declaró constitucional.Además, Timerman sostuvo -en base a opiniones jurídicas- que era imposible el juzgamiento en ausencia de los funcionarios acusados de volar la AMIA y sobre quienes pesa el pedido de captura internacional.También remarcó que Irán tiene como política la no entrega a otro país de sus ciudadanos ante cualquier delito de que se los acuse y que Interpol, organismo que recibió los pedidos de captura, no puede actuar sobreponiéndose a la legislación local.El excanciller agregó en el escrito que la negociación con los iraníes fue "secreta" para garantizar su éxito aunque no lo fue el acuerdo en sí, el cual se conoció públicamente.Por último, negó la acusación del fiscal Gerardo Pollicita de que haya existido un cambio de postura del entonces gobierno kirchnerista en el tema AMIA.Las indagatorias prosiguen esta semana con más audiencias y el día 26, después de las elecciones legislativas generales, está convocada en Comodoro Py la expresidenta Cristina Kirchner.