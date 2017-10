Cristina insiste en el límite al Gobierno

BUENOS AIRES, 18 (NA). - La candidata a senadora nacional de Unidad Ciudadana Cristina Kirchner encabezó ayer una nueva caravana en José C. Paz y San Miguel, y aseguró que todavía se está "a tiempo de poner un límite" al Gobierno y de "frenar" el nivel de endeudamiento, al que calificó como "una locura". Antes de hacer hincapié en la necesidad de unificar el voto opositor en la boleta de Unidad Ciudadana, advirtió que de no asestarle una derrota al oficialismo en la provincia de Buenos Aires "es posible" que la situación del país desemboque en una "crisis como la del 89 o la del 2001".Cristina Kirchner compartió el recorrido a lo largo de 35 cuadras junto a su compañero de fórmula para la Cámara alta, Jorge Taiana. Durante el trayecto, una multitud arengó a "La Jefa" con aplausos, aclamaciones y cánticos militantes, y incluso pudieron observarse en el lugar banderas coloradas de organizaciones ligadas al intendente Mario Ishii, quien sin embargo no se hizo ver en el acto.Por la mañana, la expresidenta había dado una entrevista al periodista Gerardo Rozín, del canal Telefé, en la cual consideró que la Justicia Federal actúa de acuerdo al "cronograma electoral", señaló que no defiende "a nadie" de los exfuncionarios de su gestión acusados de presuntos hechos de corrupción, al tiempo que denunció una "utilización política sesgada" de investigaciones en su contra y sostuvo que hay jueces que actúan como "una fuerza de tareas del Gobierno".