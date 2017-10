España: retraso en la venta de los derechos de televisación de la Liga

La Liga Española de Fútbol retrasó dos semanas el concurso de los derechos de televisación del campeonato local a nivel internacional debido a la inquietud que ha provocado una posible exclusión del Barcelona, en el marco de la preocupante crisis catalana, según informó su presidente Javier Tebas.

"Hemos tenido que retrasar el concurso que solemos hacer por estas fechas para saber qué pasará en España. Estamos en medio de un problema que puede afectar muchísimo al valor de nuestra competición", declaró Tebas.

El presidente del campeonato español señaló que el concurso se tenía que sacar ya, pero "lo hemos tenido que retrasar porque no favorece el precio que nos puedan dar los operadores en un concurso con la situación que hoy está viviendo Cataluña".

La situación que se vive en Cataluña en torno a la tensiones separatistas ha puesto en el ojo del huracán a los clubes de la región, especialmente al Barcelona.

La posibilidad de salida del equipo "blaugrana" parece muy remota por ahora y el propio Barcelona ya dejó entrever que su intención es seguir jugando en el campeonato español, al que aporta un gran valor.

"Se puede pensar que el Barça es un 50% de la competición, pero no es así. Calculo que estaríamos ante un 20 o 25%", afirmó el dirigente.

En caso de una hipotética salida de los clubes catalanes "tendríamos que pensar en otro formato con 18 equipos, pero creo que eso no va a pasar", estimó el presidente de la Liga Española.