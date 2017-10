El barrio Juan de Garay disfrutó de una tarde alegre a pleno sol

Una de esas tardes ideales para el mate, los lentes de sol y el divertimento de los chicos. Para escuchar buena música, y preguntarle al vecino, aquel que no ves desde hace mucho porque la vorágine del día así lo impone, cómo anda y que tal le va en su día a día, en sus quehaceres del día a día.Eso fue lo que mostró ayer por la tarde el barrio Juan de Garay, uno de los más destacados de la ciudad y que con el apoyo del Municipio llevó a cabo los festejos de un nuevo aniversario.“Es un barrio tranquilo, acá se pueden hacer muchas cosas. No estamos exentos a los problemas de inseguridad que hay en Rafaela, pero sinceramente acá se vive muy bien”, dijo doña Pocha, una de las vecinas más destacadas del barrio, ante la consulta de este Medio. Mate de por medio, miraba algunos colgantes que los artesanos expusieron ayer, a muy buen precio, por cierto.Esta distracción, la de numerosos artesanos a lo largo de todos los canteros de la calle Suipacha, le dio un color importante a las habituales recorridas que hicieron los vecinos por todo el sector, entre la mencionada avenida entre Vélez Sarsfield y Falucho.Allá a lo lejos, una larga cola de chicos espera por un puñado de golosinas y de un vaso de gaseosa, algo que los desespera y los hace disfrutar de la tarde. Todo tras una buena gestión de la vecinal, que entregó gratuitamente estos obsequios. Cabe destacar los chicos también pudieron disfrutar de castillos inflables y de los clásicos servicios de cantina.Luego, llegó el turno de la música, a través de Gerardo Meschller y más tarde de Banda Picante, para mover un poco el cuerpo y aplaudir. En tanto, un gran trabajo de los talleres barriales de zumba se hicieron presentes, volcando ante los presentes el trabajo que semana tras semana se viene llevando a cabo en los ensayos.Los festejos barriales son organizados de manera conjunta por la Secretaría de Cultura, la Comisión Vecinal de cada barrio, y la Coordinación de Vecinales, perteneciente a la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad.El presidente del barrio, Julio Barberis, se refirió al bienestar del barrio Juan de Garay. Acompañado por la gran tarea que hizo Héctor Moscardo durante mucho tiempo frente de la vecinal, dijo que “estamos apuntando a la terminación de nuestro local”, recordando que este sector de la ciudad es uno de los pocos que no tiene sede como para llevar adelante las diversas tareas que los vecinos llevan a cabo.Además, destacó que “este es uno de los barrio céntricos que no cuenta con este espacio. Algún pasito ya hemos dado, ya que la futura vecinal va a estar ubicada en calle José Martí al 460”, expresó el presidente vecinal.En cuanto a obras, Barberis dijo que el Municipio pudo instalar en el lugar los caños cloacales y fluviales, capa aisladora y el contrapiso. “Según nos dijeron desde la Municipalidad está próxima la licitación. Lo que pasa es que al no poder contar con sede vecinal no podés reunir mucho a los vecinos, para las consultas y otros temas”, dijo el presidente, destacando que muchas de las reuniones del barrio se llevan a cabo en su propia casa.