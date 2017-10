Lifschitz volvió a reclamar por los fondos para los tamberos

El momento más tenso del debate de los 5 candidatos a diputados nacionales más votados en las PASO (organizado en Rosario) fue el reclamo del ministro de Producción Luis Contigiani al macrista Albor Cantard por los recursos que el gobierno nacional prometió para asistir a los tamberos santafesinos afectados por la crisis hídrica del verano pasado. Ambos se trataron de mentirosos; y este lunes el propio gobernador Miguel Lifschitz tiró más leña al fuego: dijo que la ayuda nacional todavía no llegó y que por eso muchos tamberos no pudieron superar la crisis de enero.

“El fondo de emergencia tenía que llegar en febrero, en marzo a más tardar. Los (tamberos) que tuvieron problemas ya están en la lona y los que pudimos asistir se pudieron salvar. Esa es la pura verdad”, aseguró Lifschitz en diálogo con Radio 2 de Rosario.

Tras las lluvias del verano, muchos productores lecheros enfrentaron serias dificultades para reanudar su actividad y entonces –explicó el gobernador– se proyectó un fondo de asistencia de 400 millones de pesos, de los cuales 150 iba a poner la Provincia y los otros 250, la Nación pero a préstamo.

“Hicimos la ley, el fondo y comenzamos a repartir nuestros 150 millones de pesos pero llegaban los fondos de Nación y pusimos 100 más”, reconstruyó Lifschitz el derrotero cuyo último avance fue la firma en septiembre pasado de un convenio entre la Casa Gris y el gobierno nacional para el envío del dinero prometido en el verano.

Ese convenio fue el que Cantard usó para tratar a Contigiani de mentiroso en el debate pero para Lifschitz se trata de un acuerdo vacío y anacrónico porque la Casa Rosada no mandó el dinero prometido y porque “estamos a octubre y la emergencia fue en enero”.

“Era un fondo de emergencia que tenía que llegar en febrero, en marzo a más tardar. Los que tuvieron problemas ya están en la lona”, enfatizó.



SAGLIONE TAMBIEN

"Lo concreto es que el acuerdo del préstamo fue remitido en su versión final por parte de las autoridades nacionales el 26 de septiembre, no el 21 como dice el ministro (Buryaile). Y firmado por el gobernador ante escribano y entregado a las oficinas nacionales el 10 de octubre. Con lo cual, hace una semana que lo tiene Nación. Me sorprende que el ministro de Agroindustria no lo sepa, porque es su responsabilidad darle curso", afirmó el ministro de Economía de la Provincia, Gonzalo Saglione a La Capital de Rosario.

Saglione agregó que "hay algo más de fondo en todo esto, y es que estemos discutiendo en octubre una asistencia que se diseñó para una situación de emergencia que se dio en el mes de enero". Y agregó: "En Santa Fe en marzo estábamos en condiciones de tomar el préstamo y recién el 26 de septiembre tuvimos el convenio de la firma por parte de Nación".

Respecto de la demora en concretar el convenio, Saglione estimó: "O no hubo voluntad política en otorgar ese préstamo. O hubo una incapacidad de gestión por parte de las autoridades nacionales. Porque no se puede demorar nueve meses en otorgar asistencia a gente que requiere respuestas rápidas". (Fuente: Rosario3.com- La Capital).