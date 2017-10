Una movilización-bisagra para la historia nacional

"El 17 de octubre, el Peronismo y lo sectores del campo nacional y popular, celebramos el 72º aniversario de uno de los hitos más trascendentes de la vida política nacional. Ese día del año 1945 no sólo se produjo la irrupción política del naciente proletariado industrial, sino también se suscribió el acta fundacional del quizás más importante movimiento de masas de América Latina, inspirado en el objetivo estratégico de la liberación nacional, de la justicia social y de la integración continental de la Patria Grande soñada por San Martín y Bolívar". Así comienza un documento del Ateneo Popular Arturo Jauretche de Rafaela, firmado por uno de sus integrantes, Rubén Bossana, para recordar esta fecha fundacional del espacio."Para comprender el significado histórico de aquel 17 de octubre y su proyección política a la Argentina de nuestros días, se impone recordar que aquella movilización popular fue el corolario de un largo proceso político signado por el fraude el contubernio, por la entrega del patrimonio nacional al capital extranjero y por la consolidación de un modelo de país al servicio de los espurios intereses de una oligarquía reaccionaria y contraria a los intereses de la Nación", agrega.Asimismo, considera que "el 17 de octubre es el día de la Lealtad del propio Perón para con los trabajadores. Ese es el vínculo profundo y perenne que une a los trabajadores con Perón. Ellos (los trabajadores) "hicieron" el 17 de octubre y al hacerlo, constituyeron a Perón como líder de las masas movilizadas en la Argentina de la década del 45. Los trabajadores no entraron solos a la historia política. Lo hicieron junto a las mujeres, los niños y los ancianos quienes "subidos" a la nueva etapa de los derechos civiles y sociales, que la clase trabajadora abría con su reclamo político, descolocarían totalmente a la vieja partidocracia fraudulenta"."No fueron palabras sino hechos los que provocaron la simbiosis histórica de Perón con los trabajadores: el Estatuto del Peón, el aguinaldo, la extensión de las jubilaciones a la casi totalidad de los trabajadores (un privilegio reservado en ese entonces a una minoría), la creación del fuero laboral (tribunales del trabajo), la creación del Instituto Nacional de las Remuneraciones, y la primera Ley de Asociaciones Sindicales, y con ella el andamiaje jurídico que convertiría en el futuro a la clase trabajadora en "factor de poder" de la vida política nacional. Son hechos que, sumados a una comunicación directa con el pueblo, forjaron el liderazgo revolucionario de Perón; un liderazgo no digerido por la invetereda alianza de la oligarquía nativa con el imperialismo anglo-norteamericano", subrayó."Por ello, desde el Ateneo Popular Arturo Jauretche, queremos destacar que la historia tiene un valor importante en la vida de los pueblos", resalta el documento."Porque un pueblo sin historia es un ente sin espíritu crítico, un número a merced de los vaivenes especulativos de los mercaderes del voto y de los políticos de ocasión, cada vez más divorciados de las ideologías, de los principios, de los programas de gobierno y de protagonismo popular. También es cierto que no existe una sola historia y que, así como existe una historia oficial ligada a los patrones ideológicos del conservadorismo liberal, existe otra historia, la historia real, construida por el protagonismo colectivo y por aquellos que se identificaron e identifican con la causa", afirma.Por último, sostiene que "la contradicción dialéctica entre el pueblo y la oligarquía tiene raíces históricas y diferencias no resueltas, y ello es así porque, mientras impere el sistema liberal capitalista y con apoyo firme de la oligarquía, subsistirá la injusticia social para los desposeídos que son los más y estarán latentes las rebeldías que más tarde o más temprano, seguramente tendrá por colofón un nuevo 17 de octubre... Porque los peronistas nunca nos fuimos, siempre estamos volviendo".