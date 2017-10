Marita Ferrero sugiere mayor control al Ejecutivo

Marita Ferrero, una cara nueva en la propuesta política local nos hizo saber que "no venía trabajando en política. Integraba la comisión directiva de la Sociedad Rural y trabajo en la actividad privada".En cuanto su acercamiento a la propuesta de Cambiemos puntualizó "desde 2007 que lucho por lo mismo en el campo, gestiones, reuniones, el tratar de que se hagan las obras y no obtener respuestas. Entonces uno se queja, se queja y no se tiene respuesta desde la dirigencia, la idea es buscar otra alternativa, nos quejamos de lo que tenemos pero la propuesta es participar para ver si desde otro lugar se logra que las cosas se hagan como corresponde".Por otra parte en relación a quienes la acompañan en la lista señaló que " formamos el grupo el año pasado, en realidad cuando se dio la visita del Sr. Presidente al campo, un grupo de Sunchales me habló porque querían hacer algo con Cambiemos, y ellos venían trabajando desde antes, desde 2011, desde la primera candidatura de Miguel, les gustaba mi forma de ser, nos reunimos y comenzamos a ver a quién le daba más el perfil, nosotros somos 15 que venimos todos del trabajo independiente, de distintos sectores, hay industriales, está la presidente del barrio Colón, una chica que es abogada, un chico que trabaja en la Mutual de Unión que es analista de sistemas, otro señor que trabaja en un frigorífico, todos de distintos sectores, por lo que somos un grupo que puede hablar de distintas cosas, y todos estamos preparados en algunos de los temas".Reconoció que no asiste a las sesiones, pero desde su propia experiencia tiene un sabor amargo en cuanto al cuerpo colegiado señalando que "nos reuníamos en el Concejo por la Sociedad Rural, y la verdad es que me fui como bastante desanimada, porque si bien había concejales que nos escuchaban, que nos prestaban atención, había un sector que nos ignoraba, concurrían para decir estamos presentes y nos ignoraban completamente, y eso nos molestaba un poquito. Creo que hay que empezar a escuchar más a la gente."Nosotros hacemos los timbreos en los barrios y escuchamos que los concejales normalmente no salen, las recorridas las hacen solamente en época de campaña, y por ahí me parece que hay algo que para que la ciudad esté mejor, tiene que hacerse en todo el transcurso de la gestión, no sólo en la campaña".En relación a la temática que necesita mayor acento en la legislación puntualizó que "nosotros nos basamos mucho en lo que es gestión y control, el control de que se cumplan las Ordenanzas, también la principal función del Legislativo que es controlar al Ejecutivo, que por ahí oímos muchas críticas, es lo que nos llega, pero es que no hay un cierto control de lo que hoy por hoy está haciendo el Ejecutivo, revisar todas las Ordenanzas que no se cumplen, no es solamente crear normas, deben cumplirse".La candidata señaló que para los comicios del próximo 22 "nosotros somos un grupo nuevo, estamos orgullosos de representar al equipo de Mauricio Macri, de ser el equipo de Cambiemos en la ciudad, sabemos que es una elección muy complicada, por lo menos mi persona es desconocida comparada con el resto, no tenemos la experiencia que tienen los demás candidatos, pero tenemos la esperanza en que la gente quiere un cambio, quiere caras nuevas, quiere otras ideas, nosotros somos gente que viene de sus actividades y que no ve la política como un medio de vida y que tenemos mucho para aportar y gestionar a través del gobierno nacional, y estamos confiados en que haremos una elección digna".