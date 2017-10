Por las elecciones, se viene un fin de semana súper-largo

Como ya todo el mundo sabe, el próximo domingo 22 de octubre se concretarán las elecciones generales, en donde se elegirán 5 concejales para nuestra ciudad y 9 representantes por Santa Fe para la Cámara de Diputados de la Nación. Y, como es tradicional, se utilizarán los establecimientos educativos como locales de votación.Es por ello que, quienes cursen en el turno mañana, tendrán un fin de semana súper-largo, desde el sábado hasta el martes inclusive. Pero no los que vayan a la tarde. Es que luego de las elecciones, siempre se evita dar clases por la mañana para poder desinfectar y acomodar las aulas para que recién por la tarde se puedan dar las clases. Pero el martes no abrirán las escuelas. Es que al ser la Fiesta Patronal de nuestra ciudad, no habrá clases, como así tampoco ninguna actividad del estado ni bancos (industria y comercio es opcional).Así las cosas, quienes vayan a clases por la mañana, se despedirán el viernes y volverán a verse las caras el miércoles. Pero, quienes vayan por la tarde, deberán volver el lunes y no irán el martes.