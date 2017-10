Domingo con sol y el mejor rock

Fue un día pintado, soñado, imaginado. Hubo tiempo para festejar el Día de la Madre en el primer tramo del domingo y luego fue tiempo de salir al sol y disfrutar de mucho rock. El segundo día del BA Rock volvió a tener como aliado al tiempo que acompañó en todos los sentidos. Desde muy temprano nuevamente los fanáticos se fueron dando cita en el Polideportivo Malvinas Argentinas en el barrio porteño de La Paternal para ver a sus bandas favoritas.Y nuevamente la tónica fue la del sábado. Hubo tiempo para algunos “próceres” y para las bandas contemporáneas. Entonces, no sorprendió en el inicio de la tarde que coincidieran Los Tipitos en el Escenario Signos y Viticus en el Artaud.Tampoco fue de extrañar que se mezclen El Bordo -show al palo cuando caía la tarde- y Los Pericos -invitados de último momento en lugar de León Gieco que se bajó del festival, que hicieron un prolijo y acotado repaso por su reciente DVD 3000 Vivos- con Fabi Cantilo que en el Signos dio un recital corto, contundente y muy divertido, donde intercambió sonrisas cómplices con el público y también algunos desajustes con su banda que ya se le vieron, por ejemplo, en el Cosquín Rock de este año.Guasones, a su tiempo, no defraudó más allá que en el primer tramo del show se lo vio a Facu Soto bastante contrariado con el sonido que llegaba a sus oídos y no pudo disimular ese malestar. Más allá de ese contratiempo, la banda deleitó a sus seguidores con un manojo de las canciones más populares de su discografía.El final de la noche recibió a Babasónicos. Allí se creó un clima más relajado del que, por ejemplo, se dio una noche anterior con La Vela Puerca. La gente disfrutó de la performance, canto, coreó todas las canciones, ya sin la intensidad de otros shows.Oficialmente, el festival informó que durante la segunda jornada hubo una concurrencia que alcanzó las 6.000 personas. Seguramente un número para analizar por parte de la organización. Lo cierto es que el BA Rock está intentando volver a insertarse después de muchos años en la grilla de festivales a nivel nacional y este es un primer paso necesario y fundamental. Buena parte de los artistas que estuvieron hasta aquí han destacado la importancia del regreso de una parte de la historia viva del rock nacional, pero también reconocen las dificultades por las cuales atraviesa.