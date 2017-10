"Los rafaelinos merecen propuestas que partan de diagnósticos certeros"

El intendente Luis Castellano realizó declaraciones a días de que se cierre el período de campaña (culminará el viernes a las 8), con vistas a las elecciones generales del próximo domingo.En este sentido, el mandatario local indicó que "creo que la ciudad vive el proceso electoral con una tranquilidad positiva. Claramente hay, en las Generales, menos contaminación visual con cartelería, menos folletos, menos ruido de propaladoras, y eso habla de un equilibrio alcanzado, de una madurez, tanto en los candidatos como en la ciudadanía.Aquí debo destacar que Rafaela presenta un caso que probablemente sea único, o al menos uno entre muy pocos en el país, de convivencia armoniosa entre las diferentes agrupaciones políticas. El acuerdo en la ubicación de los carteles, el cumplimiento en los plazos de colocación y retiro, habla de una democracia local a la altura de la ciudad.Tanto en los medios de comunicación como en los debates, los candidatos se han respetado, no han recurrido a golpes bajos, ni 'chicanas', lo que también es un síntoma de madurez democrática que me reconforta mucho".Si bien entiende que en las campañas "hay una intención natural de los candidatos por mostrarse, por dar a conocer sus propuestas y eso está muy bien", desde su punto de vista haría una sola observación: "algunas propuestas o proyectos están más atados a la realidad y a las necesidades integrales de la ciudad; vienen de la mano de lo posible, sobre todo aquellas que se sustentan en cierta trayectoria y experiencia de los candidatos. Otras son quizás más generales, con títulos atractivos pero con menor sustento real, podría decirse que se presentan como ítems. Creo que cuando hacemos propuestas políticas, siempre debemos hacerlo desde la responsabilidad, es decir, basándonos en diagnósticos certeros, analizando la viabilidad y los recursos en juego". "Es importante reconocer la diferencia entre una línea de acción aislada, y un programa o un proyecto integral que responda a una visión de ciudad, que tome en consideración todos los aspectos de una política pública. Creo que el rol de los candidatos debe estar más determinado por saber escuchar que por ser escuchado", agregó."En general, los candidatos, durante la campaña, han caminado mucho, han escuchado a nuestros vecinos, han aprendido mucho, y eso debe ser capitalizado, no solo en lo personal o para sus respectivos espacios políticos, sino para toda la ciudad. Por eso,, a participar de un espacio abierto de intercambio, para que los rafaelinos podamos enriquecernos con las experiencias y las vivencias que hayan logrado recabar, los problemas o las demandas que hayan podido escuchar y seguir trabajando en las mejores soluciones a dichas demandas", indicó y agregó: "estoy convencido de que es un compromiso que todos debemos asumir, más allá de los resultados de una elección determinada. Cuando uno, como político, decide competir en elecciones, para ocupar un cargo público, es porque desea aportar a la ciudad, a los ciudadanos. Esa solidaridad debe seguir estando, y estoy seguro de que así será. Porque más allá de las claras diferencias que podemos tener en nuestra pertenencia a diferentes partidos políticos, a todos debe movilizarnos un objetivo superador, que es justamente mejorar la calidad de vida de nuestra gente, y trabajar todos los días para que la ciudad siga desarrollándose y mejorando la calidad de vida de los ciudadanos".En otro orden de cosas, destacó "la coherencia" del Frente Justicialista: "tenemos diferencias, claro, y es por eso que hemos participado de las elecciones primarias, pero los lineamientos generales de nuestro espacio nos guían y posibilitan siempre la unión. Prueba de esto es que en los últimos meses, tanto a nivel local, como provincial, el justicialismo logró caminar en la unidad"."Aquí en Rafaela conformamos una lista de unidad, en la que incluso candidatos de listas que quedaron afuera, hoy acompañan a nuestro primer candidato, Jorge Muriel. En la provincia podemos decir lo mismo, luego de las PASO, el justicialismo en su conjunto ha salido a pelear estas elecciones en un frente único. En lo personal, pero también como parte de este espacio, me enorgullece poder decir que, pese a las diferencias coyunturales que podamos tener hacia el interior de nuestra fuerza, alcanzamos la unidad para que nuestros proyectos puedan concretarse, para poder seguir trabajando con y por los rafaelinos. En el Frente Justicialista de Rafaela, en todas sus expresiones, sabemos que tenemos un idioma común y sobre esa base tenemos que buscar las mejores propuestas para la totalidad de los rafaelinos. Y eso es lo que hacemos todos los días", dijo."No es mi intención ni mi deber juzgar las actitudes personales de los candidatos, cuando vemos que hasta hace pocos meses formaban parte de un partido, y hoy son candidatos de otro partido político, pero sí me interesa resaltar la coherencia que nosotros mantenemos desde nuestro espacio", sentenció.Además, remarcó la importancia de lo que sucede a nivel nacional y provincial. "Incide muchísimo, es determinante en muchos aspectos", indicó. "No somos ajenos a la realidad nacional, y es por eso que cada día reconfirmamos y ponemos en valor nuestro compromiso por trabajar por Rafaela, priorizarla y generar las condiciones necesarias para que cada rafaelino pueda concretar sus sueños y mejorar su calidad de vida"."Hoy vemos que a muchos argentinos les está costando llegar a fin de mes, que a muchos les cuesta acceder a los medicamentos que necesitan, que muchos jóvenes se ven temerosos y abrumados por las dificultades que presenta la inserción en el mercado laboral. Es una realidad que vemos a diario, y frente a la cual no podemos ni queremos ser indiferentes. No podemos ser ajenos a la polarización que, lamentablemente, se ha hecho desde los medios de comunicación de alcance nacional, y que intentan dividir al electorado., sosteniendo el diálogo permanente con todas las instituciones y organismos que forman parte de la sociedad", completó."Nuestro proyecto político va mucho más allá de una pertenencia partidaria, nosotros gobernamos para todos los ciudadanos, y desde esa concepción, el diálogo es el punto central de toda política", dijo y concluyó: "luego de estas elecciones legislativas, estaremos en el mismo lugar, que es escuchando a los vecinos, trabajando para ellos, y generando más y mejores proyectos para que cada rincón de la ciudad siga mejorando".