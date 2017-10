“Nos quedan cuatro finales, no nos vamos a dar por vencidos”

La primera etapa clasificatoria del torneova ingresando en su definición y cada vez se hace más complicado, el margen de error prácticamente no existe. En estahay varios equipos que están peleando por los dos boletos clasificatorios a la próxima fase pero todavía ninguno logró despegar demasiado.El domingo,dejó pasar una gran chance de meterse en puestos de clasificación, muy cerquita del líder Atlético San Jorge, y depender de sí mismo pero la derrota 1-2 ante Sportivo Rivadavia le complicó el panorama., le comentó a este medio, entrenador del ‘León’. Ahora se viene un parate por las elecciones y “este descanso que vamos a tener nos va a venir bien para limpiar la cabeza”, apuntó el DT tras la caída ante el elenco de Venado Tuerto: “la pesadilla nuestra”, como lo describió Barbero en conferencia.En un análisis general del rendimiento de su equipo, Barbero señaló:, hicieron todo el gasto necesario para tratar de ganar el partido y por un yerro nuestro y una jugada que deja seguir el árbitro nos terminan convirtiendo y Rivadavia se lleva un premio injusto”.-Mucha bronca, mucha sensación de impotencia. No hicimos un mal partido y cometimos dos errores y terminaron adentro del arco, estamos pagando caro eso, más algunos extras que siempre pasan. No fue uno de los mejores partidos de 9 de Julio, ellos se replegaron bien, defienden bien, son ordenados y cuando te pueden contragolpear te pueden llegar a dañar. Así y todo no es que Rivadavia generó tantas situaciones de gol como para llevarse los tres puntos de acá.-Sí, hay varias cosas que fueron pasando dentro del campo de juego que te mal predisponen, te sacan de foco. La actuación del árbitro… Cuando jugás de visitante sos visitante y cuando jugás de local también sos visitante.-No sé si están o no a la altura, siempre se inclina la cancha en contra de 9 de Julio, es lo que se está viendo, lo ve todo el mundo. No me gusta hablar del arbitraje pero este tipo de derrotas duelen y más cuando se dan estas cosas. En el segundo gol hay una falta clarísima a Acuña y termina dándole la pelota al jugador de ellos y nos terminan convirtiendo.-Puede ser, al principio estuvimos dubitativos, sostuvimos, con el gol nos quedamos un poquito, nos costó salir a presionar un poco pero sabíamos que enfrentábamos a un gran rival y no iba a ser fácil ganarlo, un empate tampoco era un mal resultado pero teníamos la obligación de buscar el partido, fue lo que hicimos y en esos fallos nos terminan convirtiendo el gol de contragolpe.En la tarde de ayer se completó la 14ª fecha con la victoria de Coronel Aguirre sobre Atlético San Jorge (perdió el invicto) por 3 a 0, lo cual no hizo que poner aún más pareja esta zona Litoral Sur. Posiciones: Atlético SJ 27 puntos; Sp. Rivadavia 24; Pto. Gral. San Martín 22; 9 de Julio 22; Ben Hur 22; Coronel Aguirre 22; Unión 16; ADIUR 13; Tiro Federal 12; Juv. Pueyrredón 6.