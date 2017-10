Uno de los que habló con la prensa en zona de vestuarios tras la caída ante Santamarina en Tandil por 1 a 0 fue Nicolás Dematei, el defensor que regresó al once titular tras cumplir con la fecha de suspensión, quien lamentó la segunda derrota de su equipo en el campeonato (la otra fue vs Los Andes en Rafaela), a lo que consideró que ‘merecimos llevarnos algo’, claro Atlético fue el que tuvo el protagonismo, el que creó las mayores aproximaciones pero no estuvo fino a la hora de terminar las jugadas, de convertir.“Merecimos llevarnos algo, tuvimos cuatro situaciones claras, ellos tuvieron un tiro libre en el PT (que dio en el travesaño) y la del gol en el ST”, apuntó Dematei, y consideró: “Por más que sabemos que tenemos que mejorar porque no se jugó como queríamos, era un partido en donde creamos más situaciones nosotros”.Sobre los motivos por los cuales no pudieron llegar al gol, el exGuillermo Brown de Puerto Madryn, señaló: “Las chances las tuvimos, hay que trabajar en la semana para seguir mejorando”, y sumó: “Nos falta algo más de juego que es lo que buscamos, la puntada final que creando cuatro o cinco situaciones claras tendríamos que haber convertido, pero con trabajo se saca adelante”.El próximo rival por el torneo de la B Nacional, donde verdaderamente tiene la cabeza puesta la ‘Crema’ (el viernes debe jugar el partido final por Copa Santa Fe ante la Reserva de Central en Rosario) será Nueva Chicago y sobre eso, Dematei manifestó: “Todos los rivales son duros, los enfrentamos a todos de la misma manera y tenemos que trabajar duro en la semana para volver a ganar de local”.